von Doris Eichkorn

Bürgermeister Manfred Jüppner erläuterte den Zuhörern und den Räten, weshalb hier ein Baugesuch zu einem bereits genehmigten Vorhaben vorliege. Statische Untersuchungen des Gebäudes hätten ergeben, dass die Bausubstanz offensichtlich schlechter als angenommen war.

Bauherr auf dem Unteren Storenhof in Schwackenreute ist die Diakonische Jugendhilfe Tuttlingen. Sie hat den Hof erworben und richtet hier für Kinder und Jugendliche gezielt den Hof für Auszeiten aus deren normalen Schul und Lebensalltag her. Ortsvorsteher Josko Kozhua, welcher ebenfalls in diesem Berufsfeld tätig ist, gab hierzu einen kurzen Abriss für die anwesenden Räte.

Jüppner erläuterte, dass das Vorhaben bereits mit dem Naturschutz abgeklärt wurde. Die Maße des alten Gebäudes werden für den Neubau verwendet.