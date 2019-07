von Doris Eichkorn

Rund um die Schloßbühlhalle wird sich am kommenden Wochenende wieder alles um die Blasmusik drehen. Die Musiker bereiten sich seit Wochen wieder auf die drei Festtage vor, denn es gilt, die Besucher an allen drei Tagen in der gewohnten Kontinuität zu versorgen.

Festbeginn ist am Samstag, 6. Juli, ab 18 Uhr mit dem Auftritt der Formation „Die Freiwilligen“. Am Sonntag, 7. Juli, gibt es einen Frühschoppen und Unterhaltung zum Mittagstisch ab 11 Uhr mit den Schallbergmusikanten, im Anschluss nochmals Auftritt von „Die Freiwilligen“. Die Kaffeestube am Nachmittag geöffnet, Kinderschminken wird angeboten und es gibt Bauernhofeis. Festende ist um 16 Uhr.

Der Feierabendhock am Montag, 8. Juli, beginnt um 17 Uhr, ab 19 Uhr tritt die Stadtmusik Engen auf. Der Arbeitsplan beim Verein steht, und auch die Kuchen und Torten für die sonntägliche Kaffeestube im Foyer der Halle sind bereits angemeldet. Die Spezialitäten haben, ebenso wie manche Musikkapelle, ihre ganz eigenen Fans.

Bei ihrem Fest müssen die Mitglieder des Vereins nicht in ihrer Vereinsuniform mit munteren Weisen, sondern vielmehr im Vereinspolo mit Freundlichkeit und einem guten Auftritt als Team punkten. Ihre Herausforderung ist das Zeitmanagement zwischen Aufnahme der Bestellung durch die jeweilige Bedienung bis hin zur Lieferung der Speisen und Getränke an den jeweiligen Tisch zu den Besuchern. Hier schwören die Mühlinger Musiker seit Jahren auf Essensnachträger.

Verantwortlich für das Programm zeichnet der frühere Dirigent Tobias Häussler, der für die Pflege und den Einsatz verantwortlich ist. Er freut sich auch bereits wieder darauf, dass alles so effektiv läuft. Die Gäste können so mehr Zeit damit verbringen, sich mit den Tischnachbarn zu unterhalten.