von Doris Eichkorn

Insgesamt 106 Schülerinnen und Schüler haben mit der Aufführung eines Musicals sich selbst sowie ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern ganz sicherlich zu einem unvergesslichen Erlebnis verholfen. Bereits über Wochen wurden Vorbereitungen für den einen großen Tag der Aufführung getroffen. Fleißig geprobt haben die Schülerinnen und Schüler über Wochen in ihrem Unterricht und auch vermutlich zu Hause. Das Musical „Alle Mäuse lernen lesen“ war auch Inhalt einer ganzen Projektwoche, in welcher die Schüler in vielen unterschiedlichen Gruppen Masken bastelten, das Bühnenbild entwarfen und gestalteten, die Figuren für das Stabpuppentheater fertigten und vieles mehr.

Käse und Gemüse zur Stärkung

„Ganz viel Unterstützung gab es hierbei von einer großen Anzahl von Eltern“ so Rektorin Melanie Wenzl im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Hierüber haben sich nicht nur die Kinder gefreut, sondern auch die Schüler, so ihre Einschätzung. Wer viel und fleißig arbeitet, der sollte auch gesund gestärkt werden, dachten sich auch Markus Traber und seine Frau Daniela und organisierten für die hungrigen Mäuse kurzerhand leckeren Käse und Gemüse in Form von Tomaten, Gurken und Paprika als Stärkung. Die Energie aus der Stärkung setzten die Schüler und Eltern dann wirklich für einen unterhaltsamen und kurzweiligen Nachmittag um.

Auch schüchterne Schüler machen mit

Munter und lautstark sangen auch Schüler, welche von ihren Mitschülern als eher schüchtern und zurückhaltend beschrieben wurden. Denn, wenn es als Gemeinschaft darum geht, Ziele zu erreichen, dann braucht man im Leben alle Menschen mit unterschiedlichsten Begabungen – so die Quintessenz aus dem Stück. Das Stück erzählt die Geschichte einer einfachen Mäusefamilie, welche hungrig in einer Bücherei ihr Dasein fristet und davon träumt, sich in dem gegenüberliegenden Käseladen einmal richtig satt zu essen. Der Laden wird von einem Kater bewacht, dieses Hindernis wird aber dank der „Leseratte“ des und aus Büchern gewonnenen Wissens mit einem raffinierten Plan in „geistiger Größe“ überwunden.