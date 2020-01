von Doris Eichkorn

Nach einer Bestandsaufnahme und der klaren Priorisierung in vier Stufen der Ausbaudringlichkeit hat sich ergeben, dass der Beratungs- und Planungsbedarf für den Aus- oder Umbau höher ist als vermutet. Deshalb schlug die Verwaltung vor, die Leistungsphasen 1 bis 4 für die 16 zu überplanenden Haltestellen in der Gemeinde nicht im Rahmen eines Kleinauftrages sondern als Beauftragung nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HAOI) zu erteilen.

Die Firma Civil Around bot der Gemeinde die Arbeiten zu einer Pauschale von netto 15 524 Euro plus ein Prozent Nebenkosten an, was leicht unter der HOAI in der Honorarzone II gelegen hätte.

Der Rat folgte der Empfehlung der Verwaltung und beschloss die Beauftragung für das vorliegende Angebot – allerdings nach nach HAOI.