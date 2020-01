von Doris Eichkorn

Eine Beteiligung der Gemeinde an der Netzgesellschaft Netze BW war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die EnBW AG biete dies ihren Konzessionskommunen an, so Bürgermeister Manfred Jüppner, der sich daran interessiert zeigte.

Die Mindestbeteiligung läge bei einer Investitionssumme von 200 000 Euro, könne jedoch bis auf ein Vielfaches erhöht werden, erklärte Jens Schwarz. Er ist aus dem Bereich Konzessionsmanagement und kam gemeinsam mit dem Ansprechpartner der Gemeinde, Stephan Einsiedler, in die Sitzung, um einen Überblick über den aktuellen Netzausbau und die Versorgungslage der Gemeinde zu geben. Aktuell versuche man alle Leitungen, welche neu hinzukommen oder auch in Folge von Baumaßnahmen veränderbar seien, von der Oberfläche in die Erde zu verlegen – so Schwarz und Einsiedler.

Zahlen aus Mühlingen

Die präsentierten Zahlen spiegelten den Trend deutlich wieder: Die Gemeinde sei im Bereich der Energieerzeugung sehr gut aufgestellt. Mit neun Biomasse-Anlagen und 209 Solaranlagen erzeuge man weit mehr Strom, als innerhalb der Kommune verbraucht werde. Auch zum Thema Störungen und Ausfallzeiten konnten die beiden Referenten einige Zahlen präsentieren. Im Jahr 2018 waren es insgesamt vier Störungen, die zu Ausfällen der Energieversorgung geführt hatten. Hier sei es wichtig, einen starken und verlässlichen Partner an der Seite zu haben, der nicht nur verlässlich Strom liefere, sondern auch mit gut ausgebildetem Personal zu jeder Tages- und Nachtzeit selbige wieder herstellen könne.

Dies war eines der Argumente, mit welchem Schwarz und Einsiedler um die Beteiligung der Gemeinde warben. Einige Räte waren ebenso wie Bürgermeister Manfred Jüppner der Meinung, dass eine Ausgleichszahlung in Höhe von 3,6 Prozent besser sei, als dafür ein Verwahrentgelt für das gemeindliche Vermögen zu bezahlen.

Es gab noch keine Ratsentscheidung. Das Gremium wird sich nochmals mit dem Thema beschäftigen.