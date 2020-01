von Doris Eichkorn

Die Abteilungswehren der Gemeinde Mühlingen halten einmal jährlich eine gemeinsame Hauptversammlung ab. Auch in diesem Jahr trafen sich die Aktiven sowie einige Mitglieder der Jugendfeuerwehr im Bürgersaal des Rathauses. Auch Bürgermeister Manfred Jüppner nahm an der Versammlung teil. 65 Aktive und zehn Gäste freuten sich, dass die Abteilung aus dem Ortsteil Zoznegg in diesem Jahr die Bewirtung übernommen hatte.

Markus Riffler bleibt Gesamtkommandant

Es gab nicht nur einen Rückblick auf die Aktivitäten und gemeinsamen Proben, sondern auch eine Vorschau auf die Zukunft. Denn die Wahl eines Gesamtkommandanten aller Abteilungen stand an. Dies geschah in geheimer Wahl. Der bisherige Amtsinhaber Markus Riffler trat als einziger Kandidat an und wurde für weitere fünf Jahre wiedergewählt. Mit Thomas Schulz und Philipp Uhl wurden zwei gleichberechtigte Stellvertreter von den Versammlungsteilnehmern gewählt.

Notfallseelsorge erhält zum Dank einen Scheck

Auch galt es nicht nur diversen Wehrmännern für ihren langjährigen Dienst zu danken und sie mit den entsprechenden Ehrenzeichen zu bedenken. Es gab auch einen Rückblick auf manch einen Einsatz zu halten, welcher ohne die professionelle Betreuung durch speziell geschultes Fachpersonal nur schwer zu verarbeiten gewesen wäre. So kamen mit Marion Aicheler und Michael Oßwald zwei Mitglieder der Notfallseelsorge zur Hauptversammlung, um einen Scheck zur Unterstützung ihrer Arbeit von den Abteilungen der Gemeinde Mühlingen entgegen zu nehmen. Michael Oßwald dankte für die monetäre Unterstützung im Namen des gesamten Teams.

Als Vertreter der Stützpunktwehr Stockach und stellvertretender Kreisbrandmeister richtete auch Uwe Hartmann einige Worte an die Versammelten. Er überreichte die Ehrenzeichen und nahm die Beförderungen vor.