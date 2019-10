von Doris Eichkorn

Auch in diesem Jahr wird in Hecheln am kommenden Wochenende, 4. bis 7. Oktober, wieder das Erntedankfest gefeiert. Eröffnet wird mit einer Partynacht. Hier lädt die junge Generation der Dorfbewohner gemeinsam mit allen Vereinsmitgliedern dazu ein, mit guter Laune bei viel Musik von DJ Enable einen vergnügten Partyabend zu feiern. Auch in diesem Jahr wird Besuchern zwischen 16 und 18 Jahren nur Einlass gewährt, wenn ihre Erziehungsberechtigten ihre schriftliche Zustimmung hierzu gegeben haben (oft auch „Muttizettel“ genannt).

Der Sonntag beginnt dann wie gewohnt mit dem Erntedankgottesdienst in der St. Wendelinkapelle, in der wieder der Erntealtar aufgebaut wird. Ab 11 Uhr heißt es dann „Auf zum Mittagstisch“, bei dem es wie in den vergangenen 39 Jahren auch die über knisterndem Feuer frisch gebratenen Hähnchen geben wird.

Zwei Jugendchöre der Chormusik Rast-Bichtlingen treten auf

Die Dorfgemeinschaft Hecheln bietet immer wieder jungen Musikgruppen aus der Region an, bei ihrem Erntedankfest aufzutreten. So sind in diesem Jahr zwei Jugendchöre der Chormusik Rast-Bichtlingen am Sonntag dabei. Unter der Leitung von Sabine Hensler werden Kinder und Jugendliche viele Melodien in beschwingter Art und Weise (begleitet durch Volker Nagel am Keyboard) darbieten. Auch Kinder aus Hecheln und anderen Teilorten der Gesamtgemeinde werden zur Kaffeezeit gegen 15 Uhr zu Besuch sein. Ab 17 Uhr beginnt dann die Stunde der Tänzer. Ludwig Renner aus Gallmannsweil spielt für alle Tanzwilligen bis in die späten Abendstunden hinein.

Böhmisch-mährische Blasmusik mit den Polka Stars

Auch am Montag beginnt der Festtag mit dem Auftritt einer Jugendkapelle. Die Honstetter Youngstars unter der musikalischen Leitung von Felix Geigges werden gegen 17.30 Uhr für die Gäste zum Einstieg in den Feierabend spielen. Um 19 Uhr treten dann die Polka Stars unter der Leitung von Marco Liegmann aus Sentenhart auf. Hier kommen die Freunde böhmisch-mährischer Blasmusik wieder auf ihre Kosten. Ganz egal, ob „Böhmischer Traum“ oder südböhmische Polka, alle Klassiker haben sie in ihrem Repertoire.