Die Alpenparty des Musikvereins Zoznegg fand am Wochenende in der Weiherbachhalle statt. Zum Frühschoppen unterhielt das Original Mühlbach Quintett die Besucher in der Halle mit viel Musik im Oberkrainerstil. Die Oldtimer im Bereich rund um die Halle erfreuten sich auch in diesem Jahr wieder großer Aufmerksamkeit durch die Besucher jeglichen Alters.