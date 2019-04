von Cornelia Giebler

Mit einem musikalischen Dankeschön an ihren Dirigenten Stefan Auer beendeten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Zoznegg ihren Saisonstart in der Weiherbachhalle. Zur Polka "Ein junger Egerländer" von Daniel Fischinger, dem Lieblingsstück von Auer, und der "Morgenblüten-Polka" von Antonín Zvaek wurden den Zuhörern Bilder aus der zehnjährigen Dirigententätigkeit gezeigt. Mit 21 Jahren hatte "das Eigengewächs" das Blasorchester übernommen und leitet es seitdem mit großer Begeisterung und Motivation. "Du dirigierst uns mit Herz und Verstand", beschrieb Ehrendirigent Günter Diegmann, aus dessen Händen Auer den Dirigentenstab übernommen hatte, dessen erfolgreiche Arbeit.

Freunde der böhmisch-mährischen Blasmusik kamen an diesem Abend ebenso auf ihre Kosten wie Fans der neuen Volksmusik und des Big-Band-Sounds. Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm hatte Stefan Auer zusammengestellt, welches sein Orchester hervorragend präsentierte und das von Jessica Kempter und Jacqueline Delhey unterhaltsam und authentisch moderiert wurde. Am Ende konnten die Zuhörer abstimmen, welches der zehn Stücke am besten gefallen hatte. Die Bravour-Polka "Alphornritt", von Berthold Schick für Solo-Alphorn und Blasorchester komponiert, erreichte unangefochten Platz eins; für den Solisten Tobias Auer eine weitere Gelegenheit, seine Virtuosität auf dem ungewöhnlichen Instrument unter Beweis zu stellen. Musste er doch schon während des Programms eine Zugabe geben – und zur Eröffnung des Konzerts spielte das Orchester den letztjährigen Siegertitel, "Swisslady", ebenfalls mit Alphorn.

Dirigent Stefan Auer greift selber zur Trompete

Das "Traumland", von Peter Schad als gefühlvoller und verträumter Slow Rock komponiert, erreichte den zweiten Platz. Stefan Auer, der mit Jan Klink und Niklas Müller im Trompetenregister solistisch auftrat, wurde hier am Dirigentenpult von Diegmann vertreten. Knapp hinter "Traumland" wählte das Publikum "80er-KULT(tour)" von Thiemo Kraas, der in diesem Medley deutschsprachige Hits zum Mitsingen wie "Skandal im Sperrbezirk" und "Sternenhimmel" gekonnt arrangiert hatte.

Robert Delhey (rechts) ehrt im Namen des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee und des Bundes Deutscher Blasmusik Gerold Kempter (Zweiter von rechts) für seine 40-jährige aktive Mitgliedschaft im Musikverein Zoznegg. Über eine Ehrung für zehn Jahre konnte sich Dirigent Stefan Auer (Zweiter von links) mit Vorsitzendem Rolf Futterknecht freuen. | Bild: Cornelia Giebler

Neben mitreißenden Polkas wie der Egerland-, Finkensteiner und der Stremtal-Polka, einige Stücke gekonnt gesanglich begleitet von Rolf Futterknecht und Daniel Keller, standen auch ungewöhnlichere Facetten der volkstümlichen Blasmusik auf dem Programm: Das Liebeslied "Ein Leben lang" der Schweizer Band "Die Fäaschtbänkler", die übrigens am Freitag, 3. Mai, um 20.30 Uhr beim Singener Frühlingsfest auftreten wird, und auch die berührende Pop-Ballade für Solo-Flügelhorn "My Dream" von Peter Leitner, von Daniel Futterknecht bravourös gespielt.

Auszubildende tragen gekonnt einige Stücke bei

Rolf Futternecht aus dem Vorstandsteam des Musikvereins Zoznegg hatte in seiner Begrüßung einen beschwingten Start "Mit Blasmusik in den Frühling" versprochen – trotz der etwas weniger frühlingshaften Temperaturen draußen. Unter Leitung von Matthias Rohman nahmen die jungen Auszubildenden der Jugendmusik Mühlingen-Zoznegg mit dem Marsch "A good start" die Zuhörer mit ins Land der Blasmusik und präsentierten mit John Lennons "Imagine" und dem Medley "Disney's Blockbusters" ihren guten Ausbildungsstand. Das gelungene Konzertprogramm und vor allem auch die Hingabe, mit der Dirigent Stefan Auer seine Musiker anzuleiten wusste, ließen das Publikum gleichermaßen begeistert, beschwingt und berührt zurück.