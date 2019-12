Agrarpaket, Volksbegehren, Eckpunktepapier und Volksantrag – das Jahr 2019 war für Landwirte sehr turbulent. Andreas Deyer, Vorsitzender des Kreisverbandes Stockach im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV), hatte bei der Kreisversammlung in Mühlingen eine klare Botschaft an seine Kollegen: „Wir müssen weiterkämpfen in diesen bewegten, aufgeregten Zeiten und der Politik vermitteln: Ihr müsst mit uns reden, nicht über uns.“

Er lobte die Basis: „Viele junge und aktive Betriebsleiter setzen sich ein, das ist erfreulich.“ Wichtig sei, dass die Landwirte sich nicht spalten ließen.

Landwirte sehen Ursachen des Insektensterbens woanders

Agrarpaket und Volksbegehren würden dem Insektenschutz nicht gerecht, sagte der BLHV-Bezirksgeschäftsführer Holger Stich. Er ging auf Ursachen des Insektensterbens ein. „133 Hektar Gewerbefläche sind in Stockach geplant, alles beste Fläche. Wohin soll das gehen?“ Auch Wohngebiete und Umgehungsstraßen seien problematisch, da auf versiegelten Flächen kaum Insekten lebten.

„Man muss Lösungen finden und die nicht nur in der Landwirtschaft suchen“, forderte er. Einschränkungen im Gesetzentwurf seien nur auf die Landwirtschaft zugeschnitten; Flächenverbrauch, Lichtverschmutzung und mehr seien nicht erwähnt. Auch im Eckpunktepapier werde der Flächenverbrauch nicht thematisiert.

Kritik am Pflanzenschutzverbot

Am meisten mache den Bauern aber das angestrebte Pflanzenschutzverbot zu schaffen. Stich wies darauf hin, dass auch Biobetriebe Pflanzenschutzmittel einsetzen müssten, um gesunde Lebensmittel zu produzieren. Daher sei der Volksantrag als Gegengewicht zum Volksbegehren gedacht. Bis Mitte Januar wollen die Initiatoren 40 000 Stimmen sammeln.

Kreis Konstanz Das Volksbegehren Pro Biene soll die Insekten schützen. Die Bauern behaupten aber, es geht auf ihre Kosten Das könnte Sie auch interessieren

Andreas Deyer machte den Landwirten Mut. Die Stimmung in der Bevölkerung sei nicht so negativ, wie sie sie empfänden. Durch Podiumsdiskussionen und Demos sei viel passiert. Viele wüssten kaum etwas über Pflanzenschutz, es brauche mehr Aufklärung. „Pflanzenschutz bedeutet die Ernte und damit die Nahrung zu sichern“, sagte er.

„Die Politik braucht großen Druck“

„Wenn am Ende herauskäme, dass wir in zehn Jahren mit 30 oder 40 Prozent weniger Pflanzenschutzmitteln schaffen müssen, sind wir die Letzten, die sich sperren würden.“ Und: „Die Politik reagiert auf Stimmungen, auf die brauchen wir uns nicht verlassen. Politik braucht großen Druck, um sich zu bewegen.“

Der gesellschaftliche Druck auf die Politik helfe. Mindestens ein Drittel der Menschen kaufe bewusst ein und stehe für regionale und gute Ernährung ein. Die gelte es mitzunehmen. Da gehe es für die Politiker auch um eine breite Masse an Wählern, sagte Deyer mit Blick auf die Landtagswahlen 2021.

Deyer und Stich plädierten für Aktionen von der Basis, mehr Transparenz über soziale Medien und eine breite Aufklärung der Bevölkerung. „Das kostet Geld, da sind alle gefragt, kreativ nachzudenken.“