von Doris Eichkorn

An einigen Stellen der Gemeinde sollen die Freileitungen abgebaut und durch die Verlegung von Erdkabeln ersetzt werden. Bereits vor einigen Wochen hatte die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) ihre Pläne dem Gemeinderat präsentiert. Aktuell arbeiten die Bautrupps an mehreren Stellen. Da und dort sieht man den Abbau eines Holzmastens im Gelände.

Und auch geöffnete Straßen und Warnbarken zeigen den durchfahrenden Autos – wie gerade aktuell im Ortsteil Gallmannsweil – dass gebaut wird. Hier arbeiten die Mitarbeiter der Firma Omexom mit Hochdruck daran, den Graben für das Erdkabel auszuheben, dieses dann fachgerecht zu verlegen und den Graben dann schnellstmöglich wieder zu schließen.

Fortschritte bei Gasnetz

Auch beim Ausbau des Gasnetzes in der Gemeinde Mühlingen ist gerade vieles in Bewegung, wie Bürgermeister Manfred Jüppner betont. Riesige Fortschritte, so Jüppner, gebe es gerade im Kernort Mühlingen. Hier laufen die Bauarbeiten in der Bergstraße, dem Mühlinger Sonnenrain und in der Haldenrainstraße.

Auch in anderen Ortsteilen gebe es einen weiteren Ausbau. Wer in der ersten Etappe noch keinen Bedarf gemeldet hatte, nun aber doch über einen Umstieg nachdenkt, könnte nun eventuell doch schon früher als gedacht die Möglichkeit bekommen, sein Grundstück ans Gasnetz anschließen zu lassen.

Rathaus ist aktuell geschlossen

Bedarfsmeldungen allerdings können aktuell aufgrund der besonderen Situation nur telefonisch beziehungsweise über die entsprechenden elektronischen Kommunikationswege gemeldet werden, so Bürgermeister Jüppner. Das Rathaus ist aktuell für die Öffentlichkeit geschlossen.

Mühlingen Die Mühlinger Nachbarschaftshilfe ist gefragt Das könnte Sie auch interessieren

Die Mitarbeiter sollen hierdurch geschützt werden, um auch weiterhin einen reibungslosen Ablauf aller notwendigen Arbeiten innerhalb der kommunalen Verwaltung zu gewährleisten. Auf der Homepage der Gemeinde (www.muehlingen.de) werden alle Veränderungen zeitnah kommuniziert. Nur in Ausnahmefällen können Termine vereinbart werden.