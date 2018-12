von SK

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann von Zoznegg kommend in Richtung Schwackenreute. Laut Aussage des 41-Jährigen hatte er die Abzweigung in Richtung Bundesstraße 313 zu spät erkannt. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Telefonmast, der dabei abgeknickt wurde. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 2500 Euro. Derjenige am Mast könne noch nicht beziffert werden.