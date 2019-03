von Doris Eichkorn

Der Bunte Abend der Mainwanger Hobixerzunft zeigte einmal mehr, dass auch die Kleinsten ab und an die Größten sein können. Präsident Rainer Möll freute sich, dass auch in diesem Jahr der kleine Saal komplett besetzt war. Den Beginn machten die Jüngsten aus dem Dorf. Mit einem Tanz versprühten die Kinder in Jeans und feuerroten T-Shirts auch den Spaß, welchen die Feuerwehrmänner im Dorf aus ihrer musikalischen Begleitung an den Tag legten. Dann ging es Schlag auf Schlag. Gespielte Witze von Jung und Alt gaben die Mainwanger zum Besten und sorgten immer wieder für Lachsalven und tränende Augen. Auch wenn manch einer der Zuhörer bei der einen oder anderen sehr tief angesiedelten Pointe große Augen machte, war das Publikum begeistert.

Manch ein Akteur ist mehrmals im Einsatz

Ganz egal, ob sich zwei Putzfrauen über ihre mit wenig Mitgefühl ausgestatteten Ehemänner oder die Nachbarin unterhielten oder bei Gesprächen von Vater und Sohn, Ziel war immer dasselbe: Spaß auf Kosten Dritter. Die Mainwanger zogen auch wieder alle nur möglichen Register und manch ein Akteur war mehrmals auf der Bühne zu sehen. Durch das Programm führten erneut Sabrina Schumacher und Bianca Schulte. In den Pausen zwischen den Programmpunkten unterhielt Ludwig Renner aus Gallmannsweil die Besucher mit flotten Melodien, welche zum schunkeln und mitsingen einluden.

Was sich im Lauf der Zeit so alles ändert

Im zweiten Teil des Abends wurde wohl jedem Besucher klar, dass früher vermeintlich alles besser war. Die gute alte Schreibmaschine bedurfte eben maximal dreimal in 30 Jahren einer Reparatur oder eines Farbbandes, bei den heutigen hochtechnisierten Geräten scheint diese Lebensdauer schier unmöglich. Im zwischenmenschlichen Bereich beleuchteten zwei Paare die Zeitspanne von 40 Jahren und präsentierten das veränderte Verhalten in exakt gleichen Lebenssituationen. Zum Schluss gab es das beliebte Männerballett, in diesem Jahr im Countrylook. Selbstverständlich wurde lautstark eine Zugabe gefordert.