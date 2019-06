von Doris Eichkorn

Eine Info-Veranstaltung stand für die Mitglieder, Freunde und Gönner der Hilfe für Menschen in der Ukraine in der Gemeinde Mühlingen wieder einmal mehr unter dem Zeichen der Völkerverständigung und des dankbaren Rückblicks auf die bisher geleistete Arbeit. Vieles konnte erreicht werden – was eine Bilderpräsentation visuell für alle Besucher offenlegte.

Der Hilfsverein um seinen Vorsitzenden Viktor Krieger und den Schirmherrn, Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner, hat seit seiner Gründung im Jahr 2002 bereits 68 Hilfstransporte in die Ukraine bewerkstelligt, viele Selbsthilfeprojekte angeregt und mitgeholfen, diese zu verwirklichen. So wurde zum Beispiel in der Berufsschule in Simer viel an Mobiliar, welches hier in Deutschland ausgesondert worden war, eingebaut. Im Krankenhaus Srednee konnte die Ausstattung mit Liegen und medizinischen Geräten aus deutschen Arztpraxen enorm verbessert werden. Die Landes-Narkologie Ushgorod, sowie die Sozialstation Perechin und das Krankenhaus in Perechin: Alle freuten sich über Decken, Rollatoren, Hilfsmittel und vieles mehr.

Wasserknappheit ist akutes Problem

Die Lager wurden vor einiger Zeit aufgegeben, und die Vereinsmitglieder versuchen nun, mit Spendengeldern vor Ort Dinge zu beschaffen und die Menschen dann vor Ort zu animieren, damit selbst tätig zu werden. Aktuell ist die Wasserknappheit im Bereich Obere und Mittlerer Huta das zentrale Thema. Die aktuell eingehenden Geldzuwendungen werden vornehmlich für die Realisierung einer Bohrung für einen neuen tieferen Trinkwasserbrunnen und die Verlegung von Wasserleitungen benötigt.

Botschafter für die ukrainische Kultur

Für alle Gäste gab es bei der Info-Veranstaltung einen reichhaltigen Mittagstisch mit ukrainischen Spezialitäten und als Krönung mehrere Auftritte der Ukrainischen Folkloregruppe, welche mit ihren beschwingten Tanzauftritten die Lebensfreude und Herzlichkeit der Ukrainer aufzeigte. Herzlich Willkommen sind die Gäste aus der Ukraine bei jedem ihrer Besuche in der Gemeinde Mühlingen, und auch einige Mühlinger Verein haben bereits in der Vergangenheit sich für die Ukraine stark gemacht. So der Musikverein Zoznegg, welcher einst mit einem Bus direkt in die Ukraine fuhr, dort einige Tage verbrachte, einen Gastauftritt absolvierte und die Gastfreundschaft vor Ort mit viel gutem Essen und Trinken in ganz besonderer Weise erleben konnte. Auch der Sportverein Gallmannsweil hatte vor einigen Jahren einer Mannschaft aus der Ukraine die Teilnahme an ihrer jährlichen Sportwoche ermöglicht. So wird die Partnerschaft bereits seit einigen Jahren aktiv betrieben.