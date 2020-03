von Doris Eichkorn

Über die Aktivitäten des Vereins „Hilfe für Menschen in der Ukraine“ und seine Hilfsprojekte gab es in der Hauptversammlung wieder viel zu berichten. Der Vorsitzende Viktor Krieger erzählte vom Erfolg und über die finanzielle Unterstützung zum Aufbau der Wasserversorgung im Teilort Hutta der Gemeinde Kamyanytza. Der Ort verfüge nun wieder über Trinkwasser. Vorher musste die Versorgung über Tankwagen erfolgen. Im nächsten Schritt müsse ein Wasserturm gebaut werden. Auch das Gebäude, in dem früher der Lebensmittelladen untergebracht war, sollen nun Räume für Feuerwehr, Ambulanz und die Krankentagespflege entstehen. Allerdings sei das Flachdach undicht. Hier sei akuter Hilfsbedarf angesagt.

Kassenprüfer bestätigt die einwandfreie Kassenführung

Die Mitgliederversammlung beschloss, sich finanziell an der Sanierung des Flachdaches zu beteiligen. Voraussetzung jedoch sei, dass vor Ort ausreichend Eigenleistungen erbracht werden. Die Flachdachsanierung kostet umgerechnet ungefähr 12.000 Euro. Hierfür sammelt der Verein ab sofort wieder Spenden. Der aktuelle Kassenbestand beträgt 2158 Euro. Karl Traber als Kassenprüfer berichtete über die einwandfreie Kassenführung.

Der Vorsitzende Viktor Krieger sowie als stellvertretender Vorsitzender Eduard Schöner wurden für zwei Jahre wiedergewählt. Schriftführerin Jutta Horn wurde auf ein Jahr gewählt. Die Beisitzer – Adolf Bauer, Michael Hege und Franz Tara – erhielten ebenfalls die Zustimmung der Anwesenden. Und Peter Sauter-Hock wurde wieder zum Pressesprecher gewählt. Auch im kommenden Jahr werden Natalia Schöner und Karl Traber die Finanzen des Hilfsvereins im Auge behalten.

Der Vorstand der Ukrainehilfe (von links): Patrick Bauer, Eduard Schöner, Jutta Horn, Viktor Krieger, Manfred Jüppner, Franz Tara, Michael Hege, Adolf Bauer. | Bild: Doris Eichkorn

Die Ausrichtung der Hilfe soll mehr Hilfe zur Selbsthilfe sein. Der Verein hatte in den Anfängen stets große Mengen an Hilfsgütern in die Ukraine gefahren. Menschen fuhren in ihrer Freizeit und opferten ihren Urlaub, um die beschwerliche Reise im Auftrag der Menschlichkeit zu unternehmen. Viele Reiseberichte führten die primitiven Lebensvoraussetzungen vor Ort vor Augen und ließen die Vereinsmitglieder in ihrem Handeln immer sicherer werden. Ganze Arztpraxen und Einrichtungen für Krankenhäuser, ein Labor und vieles mehr wurde vermittelt und transportiert. Stets hatte der Vorsitzende einen Ansprechpartner vor Ort, und die vielen Behörden und Genehmigungsinstanzen mussten vorab informiert sein.

Besucher aus der Ukraine bringen besonderes Geschenk mit

Viktor Krieger und seine Frau Walentina haben über annähernd 20 Jahre hinweg hier viel Einsatz geleistet. Aus diesem Anlass hatten die diesjährigen Besucher aus der Ukraine auch ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht. Die Kriegers wurden am Versammlungsabend durch die extra aus der Ukraine angereiste Mariya Koval-Mazyuta, Bürgermeisterin der Gemeinde Kamyanytzka, zu Ehrenbürgern der Gemeinde ernannt. Die Menschen vor Ort sind sehr stolz auf sie, und als Zeichen der Anerkennung um ihre Verdienste wurde ihnen diese Ehrenbürgerschaft verliehen.