von Doris Eichkorn

Für viele Mühlinger gehört das Weihnachtskonzert des Musikvereins ebenso zu den Weihnachtsfeiertagen wie das festliche Essen, die Nussmakronen oder die vielen Filme wie Sissi oder Aschenbrödel. „Es ist eine wunderbare Tradition, dass die Jugendlichen der beiden Mühlinger Vereine diesen Konzertabend eröffnen“, sagte der Bezirksvorsitzende Robert Delhey, welcher beim Konzertabend drei Jugendliche des Mühlinger Vereins mit Ehrennadeln würdigen durfte. Dass die Jugendlichen unter der Leitung von Matthias Romahn schon viel erlernt haben, wurde schnell deutlich. Sie präsentierten einen genüsslichen Filmeabend – locker und mit erfrischender Ansage durch Mathias Auer und Maximilian Lehn.

Hochkonzentrierte Musiker und klares Dirigat

Ganz gleich ob „The Avengers“, „Iron Man 3“ oder „Superman Returns“ – alle Stücke wurden mit deutlichem Dirigat durch Matthias Romahn und seinen ebenso hoch konzentrierten Jungmusikern hervorragend umgesetzt. Harmonisch gute Flöten, flinke Klarinetten ein pulsierendes Schlagwerk und ein gut abgestimmtes Verhältnis der Bläser wurden so zu einem Hörgenuss, welcher von den Zuhörern noch mit einem Zugabewunsch unter rhythmischem Applaus eingefordert wurde. Der Vorsitzende des Musikverein Mühlingen, Markus Romahn, sprach vielen Zuhörern aus der Seele, als er bei seinem Dank auch den Appell an die Eltern anfügte, ihre Kinder zu bestärken, im Verein zu musizieren.

Nach der ersten kurzen Umbaupause ging es dann Schlag auf Schlag. Hinter der Bühne wurden von den Besuchern unbemerkt Stühle gerückt, und das Hauptorchester bezog seine Plätze. Die Ansage der einzelnen Stücke erfolgte durch Johanna Romahn und Sonja Futterknecht. In diesem Jahr gab es kein Wunschkonzert, und auch keine ausgewiesenen Stücke mit Solisten, wenngleich doch manch Stück kleine solistische Passagen bot. Gleich im ersten Stück gab es nach einem schreitenden Motiv des Posaunenregisters sowie einer Passage, in welcher erstmals das Metallophon den Klang des Orchesters zu durchdringen versucht, ein Schnauben und Zischen des ausbrechenden Vulkans.

Auch bedrohliche Szenen

Bedrohliche Szenen nach zuvor fröhlicher Betriebsamkeit wurden durch donnernde Paukenschläge und das tiefe Blech und die Glissandi der Posaunen eindrücklich zum Sinnbild der Bedrohung der Menschen bei einem Vulkanausbruch. Gleich mehrmals ging es bei der abendlichen Reise im Konzert um die Welt, nach Frankreich. Die Stücke „Bonjour Paris„ und „The Bells of Notre Dame“ brachten die Vielfalt der charakteristischen Klangwelten der französischen Musikwelt nach Mühlingen. Beim Stück „Fantasy of Frère Jacques“ bezogen die Ansagerinnen alle Anwesenden in der bestens besuchten Schloßbühlhalle aktiv mit ein. Als Kanon wurde dann das berühmte Kinderlied in drei Gruppen dargeboten, bevor das Thema vom Orchester beschwingt und wechselnd durch eigentlich alle Register gegeben wurde. Der Dornröschenwalzer entführte die Besucher in die Welt des Balletts und das Stück „Italian Holiday“ ließ neben den Erinnerungen an manch Werbung für Süßigkeiten oder Tiefkühlpizzen, wie Sonja Futterknecht in der Ansage vermeldete, die Erinnerungen an die großen Tenöre und Opernarien erwachen.