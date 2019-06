von Doris Eichkorn

Die Gemeinde Mühlingen wird testweise an einigen Stellen das Angebot der EnBW umsetzen, Versorgungslücken im Bereich der Straßenbeleuchtung mittels solargespeisten Leuchten zu schließen. Dies war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die angebotenen Leuchten würden über Sensoren elektronisch gesteuert. Die Lampe lädt ihren Speicher bei Sonnenschein auf. Um jedoch den Stromverbrauch gering zu halten, wird diese dann nur bei sich nähernden Personen heller und regelt nach einer entsprechenden Zeit auch wieder zurück. Somit werde eine Verlegung eines Erdkabels vermieden.

Denkbare Stellen für den Testlauf seien das Molkegäßle und die Beleuchtungslücke der Sommerhofstraße in Zoznegg. In Mühlingen kämen der Fußweg zwischen der Haupt- und der Schloßstraße, im oberen Hombühl oder in Gallmannsweiler der Bartholomäweg in Frage. Der Gemeinderat gab grünes Licht zum Testlauf.