von Doris Eichkorn

Eine Einladung zu einem Workshop über die Modernisierung des ländlichen Wegenetzes soll es laut Aussage von Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner noch in diesem Jahr in der Gemeinde Mühlingen geben. Die Untere Flurbereinigungsbehörde wird dies dann mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf öffentlich bekannt machen, um alle Grundstückseigentümer der Gemeinde und die Bewirtschafter der Fläche zu einem Workshop mit Amtsleiterin Karin Chluba vom Amt für Flurneuordnung einzuladen. Nach einem kurzen Impulsreferat soll es dann die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung und Mitarbeit geben. Der Mühlinger Gemeinderat stimmte dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung zu.

Das Wegenetz der Gemeinde ist stellenweise nicht in allerbestem Zustand. Für den weiteren Erhalt, aber auch den Ausbau könnte dieses Verfahren Änderungen mit sich bringen. So teilte Jüppner mit, dass auch Grunderwerb an der einen oder anderen Straße von Nöten sein werde, um weiterhin dann nach einer Sanierung rund und nicht im Zickzack, um eine Kurve fahren zu können.

Vielfach stimmen Straßen und Grundstücksverläufe aktuell nicht mehr zusammen. „Nicht selten gehört uns das Bankett nicht, somit ist eine Sanierung nicht möglich“, so Jüppner. Das Verfahren erstreckt sich allerdings über etwa sieben bis neun Jahre.