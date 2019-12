von Doris Eichkorn

An den Tagen vor Weihnachten entwickeln manche Menschen ganz besondere Triebe. So auch die Hauptfigur im diesjährigen Zoznegger Theaterstück, „Die wilden Weihnachtstriebe„, aus der Feder von Beate Irmisch, das in der nahezu ausverkauften Weiherbachhalle aufgeführt wurde. Der äußerst sparsame Erwin Knascht, dargestellt von Olaf Klotz, entwickelt sich darin für seine Familie zum unbeliebten Geizhals.

Als Beamter ist er durch und durch korrekt und fürchtet sich sehr, seinen guten Ruf zu verlieren. Er spart an allen Ecken und Enden und ist immer auf der Suche nach einem ganz besonderen Schnäppchen. Mit seinem Sparwahn treibt er nicht nur seine bessere Hälfte, sondern die gesamte Familie zur Weißglut – ganz gleich ob er nur vom Sparen beim Durchblättern der Werbeprospekte träumt oder dies mit dem Griff an die Glühbirne aktiv im eigenen Haus umsetzt.

Wenn die eigene Familie so herzhaft lacht, dann kann man sich leibhaftig vorstellen, welches Schlitzohr der Liebhaber der Tochter von Förster Karli darstellte. | Bild: Doris Eichkorn

Im Stück sorgt sein Sparwahn, angesport durch die Erzählungen seines Schwiegervaters Klaus, noch für einen ganz besonderen Höhenflug. Denn den frei Haus von Förster Karli (Marcel Scharlach) zum Freundschafts- und Sonderpreis ausgesuchten wunderbaren Tannenbaum des heimlichen Liebhabers seiner Tochter Resi (Theresa Stroppel) bezeichnet er als zu teuer. Und die Erzählungen des Opa Klaus treiben ihn geradewegs in die Schonung des Försters, ins Zoznegger Bergholz.

Ende gut alles gut ? Nicht, für den Weihnachtskarpfen. Menthol im Wasser der Badewanne scheint nicht zuträglich für dessen Lebenserwartung zu sein, dies stellen Nachbarin Karin, Tante Käthe und Maria Knascht fest, als Opa Klaus den Karpfen präsentiert, der seine Runden in Tante Käthes Erkältungsbad gedreht hatte (von links): Melitta Uhl, Ilona Niedhart, Yvonne Groganz und Edgar Grotzki. | Bild: Doris Eichkorn

Sein Gang dorthin, bei eisigen Temperaturen und Schnee und bewaffnet mit einer Fuchsschwanz-Säge bleibt jedoch keineswegs ungesehen. Schon bald sorgen sich die Frauen im Hause Knascht um ihr Familienoberhaupt, welches als handwerklich mehr als untalentiert gilt. Auch die zu Weihnachten angereiste Erbtante Käthe (Ilona Niedhart) mischt munter mit. Mit rege Fantasie dichtet sie nicht nur ihrem Neffen ein Verhältnis mit seiner Nachbarin Karin (Melitta Uhl), sondern seiner Tochter auch gleich noch eine Schwangerschaft an.

Eine charmante Begegnung: Das nette Tantchen birgt unter Haube und Mantel allerdings nicht das, was man von ihm erwartet. Ebenso sind die Aussagen des munteren Försters eigentlich gar nicht für die Ohren des falschen Haubenträgers gedacht. | Bild: Doris Eichkorn

Nach mehr als zwei Stunden schafft es der sichtlich mitgenommene Baumdieb mit zerissenen Kleidungsstücken und bösen Verwundungen zurück ins heimische Wohnzimmer, wo seine Frau Maria (Yvonne Groganz) in ihrer Verzweiflung von ihm fordert, seinem Schwiegersohn in spe reinen Wein einzuschenken um einer Anzeige wegen Diebstahls zu entgehen. Mit einem großzügigen Trinkgeld verhindert der Geizhals, Weihnachten ohne Baum feiern zu müssen. Und auch viele andere Irrungen und Verwicklungen versucht er zurechtzurücken. Zur Verwunderung seiner Familie stellt er klar, am Ende begriffen zu haben, dass das letzte Hemd dereinst keine Taschen haben werde. Und er beweist, dass der Mensch nie zu alt ist um dazuzulernen.

Die erkältete resolute Erbtante (Ilona Niedhart) versucht, sich wieder einmal das beste Zimmer zu sichern. Allerdings möchte Opa Klaus (Edgar Grotzki), hier als Nikolaus, nicht ganz mitspielen. Wie immer gibt die Tochter des Hauses (Theresa Stroppel) um des lieben Friedens willen nach, allerdings nicht ohne einen Hintergedanken. | Bild: Doris Eichkorn

Rund um den gelungenen Theaterabend, den die Besucher bei der ersten Aufführung erlebten, gab es viel zu organisieren. Dies erwähnte Edgar Grotzki, der sich aufgrund der zur Verfügung stehenden Akteure für dieses Stück entschieden hatte, am Ende des Theaterabends. „Damit immer der gute Ton hier in der Halle herrscht“, sorgen Benjamin Umhauer und Bernd Futterknecht für die Technik mit Licht und Ton, so Grotzki.

Die Regie sehe er als sehr wichtig an und freute sich darüber, dass in diesem Jahr Silvia Stroppel-Steppacher den Rundum-Außenblick auf die Akteure geworfen habe. Auch schöne Menschen bräuchten Maskenbildner, um in ihren Rollen auch authentisch zu wirken. Dies erledigten mit Puderquaste, Pinsel und Make-up Martina Hämmerle und Helena Sonntag.