Polizeibeamte stellten am Freitagabend gegen 18.30 Uhr fest, dass nach der zu diesem Zeitpunkt gültigen Pflicht-Schließungszeit noch Gäste in dem Lokal in der Garmanstraße waren. Die Personen seien kontrolliert worden und mussten das Gasthaus verlassen, so die Mitteilung der Polizei. Die Beamten erklärten der Gastwirtin die Corona-Verordnung und beließen es bei der Belehrung.

Über das Wochenende hat die Landesregierung die Verordnung nochmals verschärft. Nun dürfen Gaststätten gar nicht mehr geöffnet haben – nur das Abholen von bestelltem Essen ist erlaubt.