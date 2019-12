von Doris Eichkorn

Mit einer großen Abordnung hat das Kreisforstamt Radolfzell eine Sitzung des Mühlinger Gemeinderats besucht, um den aktuellen Bericht über den Gemeindewald vorzustellen. Revierförster Reinhard Brecht, der üblicherweise die Zahlen gemeinsam mit Wilfried Dureijka vom Forstamt präsentierte, hatte diese Aufgabe in diesem Jahr Manuela Gönner, Trainee im Forstamt, überlassen.

Rund 147.000 Euro Einnahmen

Sehr interssiert verfolgten die Räte die Ausführungen rund um Holzernte, Waldschutz, Erschließung und Bestandspflege, wobei die letztgenannten Maßnahmen im laufenden Forstwirtschaftsjahr nicht zu den großen Posten gehörten. Die Einnahmen im Mühlinger Gemeindeforst lag bei rund 147.000 Euro. Aktuell sind rund 116.500 Euro auf der Habensseite.

Der Rekordsommer 2019 stellte laut Wilfried Dureijka eine große Herausforderung für Bäume, Besitzer und Förster dar. Aus Sicht des Mühlinger Revierleiters Reinhard Brecht ist „Mühlingen in diesem Jahr noch mit einem blauen Auge davongekommen“.

Dem Käfer hinterher

Denn in Bereichen um die 400 Höhenmeter, im Bereich Gailingen, und großen Teilen des Schwarzwaldes sehe es schlimm aus. Hier sei die Fichte quasi nicht mehr zu halten. Manuela Gönner umschrieb die Arbeitsweise der vergangenen Sommermonate im Forst mit einem eindrücklichen Zitat: „Wir fuhren dem Käfer im Gemeindewald eigentlich ständig hinterher.“

So wurden auch die notwendigen Kosten im Bereich der Ausgaben für die Holzernte erklärt, welche im Vollzug mit rund 73.500 Euro deutlich über den eigentlich angestrebten 65.000 Euro lagen. Eine enorme Herausforderung für die Förster sei es, die Wälder zu schützen und eigentlich täglich jeden neuen Schadherd zu erfassen und ihn punktuell zügig einzuschlagen und aufzuarbeiten.

Kleines Plus von 6800 Euro

Auch die Erlössituation für Käferholz sei aktuell noch immer schwierig, erläuterten Manuela Gönner und Wilfried Dureijka. Große Mengen davon seien noch auf dem Markt: „Wir versuchen also, nur Holz einzuschlagen, wenn wir hierfür eine Bestellung haben“. Das gerundete kalkulatorische Ergebnis bis zum Jahresende weist für Mühlingen noch ein kleines Plus in Höhe von rund 6800 Euro auf.

Manuela Gönner, seit Mai 2019 als Trainee im Forstamt, wird die Bestände der Gemeinde noch bis zum kommenden Mai betreuen. Die Forstverwaltung des Landes hat sich den Veränderungen in der Studienlandschaft angepasst, und vergibt für angehende Förster und Försterinnen Trainee-Stellen. Die Grundlage für den Beruf des Försters oder der Försterin bildet ein forstwirtschaftliches oder forstwissenschaftliches Studium. Die weitere Qualifizierung erfolgt in Baden-Württemberg im Traineeprogramm Forst.