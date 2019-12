von Doris Eichkorn

Was wäre Weihnachten ohne Lichter? Zum Jahresende steigt die Zahl der Leuchtobjekte wohl in jedem Haushalt sprunghaft an. Vielerorts zierten zuerst die Lichterbögen, auch Schwibbögen aus dem Erzgebirge, die Fenster. Die einen mit Wachskerzen, die anderen mit elektrischen Modellen, welche in fernöstlichen Gefilden ganze Häuserfronten beleuchten. Oft zieren lange Lichterketten bunt blinkend Balkongeländer und Tannenbäume im Außenbereich.

Schon von Weitem ist das Gebäude zu erkennen. | Bild: Doris Eichkorn

Die Fans wirklich amerikanischer Weihnachtshäuser jedoch befinden sich noch in der Unterzahl, wenngleich von Jahr zu Jahr mehr bunte Leuchtkulissen zu erkennen sind, wie hier bei diesem Haus im Mühlinger Fallentor. Hier fahren jeden Abend zahlreiche Menschen mit ihren Kindern eine Runde, um den kleinen Schneemann in seinem Unterstand zu bestaunen, der den Weihnachtsstimmungswunsch „Let it snow“ in der Hand hält und in dessen Bauch die Schneeflocken munter wie in einer Schneekugel umhergetrieben werden.