von Doris Eichkorn

Die Gemeinde Mühlingen kann beruhigt in das neue Haushaltsjahr 2020 starten: Ähnlich ruhig wie die aktuelle Wetterlage zeigt sich der gemeindliche Haushalt. Mittlerweile wächst die Gemeinde sichtlich. Dies macht sich nicht nur an den Baugebieten in den einzelnen Teilorten bemerkbar, sondern ist auch an den Einwohnerzahlen erkennbar. Es gibt eine rasche Entwicklung im Bereich der Veräußerungen von Bauplätzen in Mühlingen. Hierbei flossen im vergangenen Jahr bereits wieder 600 000 Euro durch den Verkauf von Grundstücken zurück in die Gemeindekasse. Für den weiteren Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung der Gemeinde im Bereich von Wohn- oder Gewerbegebieten sind jetzt 400 000 Euro eingeplant worden.

Glasfaser ist ein großer Posten

Zahlreich Baumaßnahmen sind für das Jahr 2020 ebenfalls geplant. Hierbei sind die Resterschließung des Baugebiets Breite-Greithofösch mit Kosten in Höhe von 250 000 Euro oder die FTTB-Erschließung (Fiber to the Building – Glasfaser bis zum Gebäude) im Endspurt des gemeindlichen Breitbandausbaus mit Kosten von 200 000 Euro die größten geplanten Investitionen. Manche Verschiebung gibt es durch die neu eingeführte Doppik natürlich auch für den Mühlinger Haushalt, denn „Verschiebungen kommen teilweise daher, dass nicht die Kassenwirksamkeit entscheidend ist, sondern im kommunalen Haushalt die Leistungserbringung berücksichtigt werden muss“, so Kämmerer Klaus Beck.

Die Steuerkraftsumme der Einwohner liegt mehr als 400 Euro unter dem Landesdurchschnitt. Und auch im Konzert der Nachbargemeinden, bei denen die Einnahmen aus den Gewerbesteuern deutlich kräftiger in die Gemeindeschatulle sprudeln, ist Mühlingen eher verhaltener. So gibt es durch den Hebesatz von 340 v.H. auch in Zukunft noch Chancen auf Zuschüsse für finanzschwache Gemeinden. Diese Zuschüsse werden beispielsweise für die Sanierung von Straßen oder im Bereich der Neubeschaffung von Fahrzeugen, wie aktuell für die Feuerwehrabteilung Zoznegg, auf Antragstellung gewährt.

Die Kommunen brauchen diese, um die Haushaltslage für die Allgemeinheit nicht zu sehr zu belasten. Laut Haushaltsansatz wird auch im kommenden Jahr mit einer gleichbleibenden Gewerbesteuer in Höhe von 450 000 Euro gerechnet. „Dies hat sich in den vergangenen Jahren eigentlich so eingependelt, sodass wir diesen Wert auch für das Jahr 2020 veranschlagen“, so Kämmerer Klaus Beck.

Kinderkrippe wird größer

Im Bereich des Personalaufwandes ist der Zuwachs an Einwohnern nun auch deutlich monetär im Haushalt zu spüren. Im Bereich der Gemeindeverwaltung wurde zum 1. Januar eine personelle Verstärkung geschaffen, und auch im Bereich der Tageseinrichtungen wurde das Personal aufgestockt. So sollen kurzfristige Personalengpässe, beispielsweise durch Krankheit oder Mutterschutz, besser aufgefangen werden können, als es in der Vergangenheit der Fall war.

Zudem wird die Kinderkrippe aktuell wieder aufgrund der sehr guten Anmeldezahlen mit drei Gruppen geführt. Auch hier war dringend eine weitere Unterstützung in der Betreuung notwendig geworden. Somit steigen die Ausgaben für Personal und Versorgungsaufwendungen deutlich von 1 668 700 Euro auf 1 926 950 Euro. Laut Aussage der Gemeindeverwaltung war hierbei der stärkste Zuwachsbereich in den Betreuungseinrichtungen im Kleinkindbereich.