von Doris Eichkorn

Mühlingen-Gallmannsweil – Die Naturfreunde Gallmannsweil-Schwandorf können sich über starken Mitgliederzulauf freuen. Heute ist die Mitgliederzahl der Naturfreundegruppe stark gewachsen, und neben 57 Aktiven haben viele Förderer und Gönner diese Zahl auf mittlerweile 111 Mitglieder anwachsen lassen. Gerade Familien mit Kindern kamen in den vergangenen Jahren hinzu, und die gemeinsamen Erlebnisse in der Natur erfreuen sich bei allen großer Beliebtheit.

Bei der Hauptversammlung im Schwandorfer Gasthaus Sonne ging der Blick allerdings vor allem zurück. Langjährige treue Mitglieder konnte der Vorsitzende Hartmut Jäger der Naturfreunde Ortsgruppe Schwandorf-Gallmannsweil bei der Jahreshauptversammlung ehren. Zwei der Geehrten sind bereits seit der Gründung der Ortsgruppe aktiv. Hans Habe und Georg Renner aus Gallmannsweil gehören von Anfang an zu den Aktiven, in den Reihen der Vereinsmitglieder.

Verein gibt es seit 1982

Im Jahre 1982 so verrät die Ortschronik der Gemeinde Mühlingen, sei der Verein als Touristenverein ins Vereinsregister eingetragen worden. In den Jahren 1953 bis 1979 unterhielt die Ortsgruppe eine sehr aktive Schuhplattlergruppe, deren Bekanntheit vom Heuberg bis zum Bodensee reichte. Geleitet wurde diese Gruppe mitunter vom am Versammlungsabend für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrten Georg Renner, der zur Freude der Anwesenden die Blütezeit Revue passieren ließ.

Bodman/Wallhausen Ein Konzept mit Hürden: Was die Gemeinderäte von Bodman-Ludwigshafen zu den Ideen für die Marienschlucht sagen Das könnte Sie auch interessieren

Da galt es zunächst einmal, einen Proberaum zu finden, und so führte der Weg auch in das Galmannsweiler Gasthaus Frieden. Danach sollte ein Musikant gefunden werden, der mit seinem Akkordeon die entsprechenden Volksweisen spielen konnte und die Gruppe auch zu den Proben sowie zu den Auftritten begleiten musste. Die jungen Mädchen, welche nicht wie heute selbstverständlich mit einem eigenen PKW oder dem entsprechenden Führerschein ausgestattet waren, konnten lediglich mit Zustimmung der Eltern überhaupt als Mitglieder der Gruppe gewonnen werden und wurden dann nicht selten via Mottorad oder auf einem Schlepper abgeholt. Aber die Schuhplattler bewiesen, dass dem Sprichwort, wo ein Wille zu sein scheine auch ein Weg zu finde sei, tatkräftig abgeholfen wurde. Über viele Jahre verband die Frauen und Männer ein Hobby, das mehr als nur Zusammenkunft war. Man konnte und musste sich aufeinander verlassen können und die schweißte zusammen.

Ein Mitgliedausweis mit Geschichte

Georg Renner präsentierte ebenso am Versammlungsabend seinen Mitgliedsausweis der Naturfreunde. Ein Foto in schwarz-weiß, und eine Vielzahl an Stempel und eingeklebten Marken sorgte am Tisch für Aufmerksamkeit. Auch Hans Habe, welcher für die Naturfreunde stets die Aushänge im Schaukasten in Gallmannsweil auf dem laufenden hielt, und bei den jährlichen Diaabenden im Gallmannsweiler Clubhaus stets alles im Griff hat, wurde für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt.