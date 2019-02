von Doris Eichkorn

Die Fantasie von Kindern und Jugendlichen mit Büchern gezielt ansprechen und Wissen vermitteln, dieses Ziel verfolgt die Buchautorin Claudia Gogolin aus Eigeltingen. Bei einer Lesung in der Grundschule Mühlingen nahm sie die begeisterten Kinder gedanklich mit in einen Garten, wie es in rund um jedes Haus geben kann.

In einem solchen Garten wohnen und begegnen sich in ihrer Geschichte die kleine Elfe Lana Minzeblatt und die weiteren Figuren. Sie haucht der Erdkröte Wunibald ebenso, wie der Brennessel Leben ein.

Titelheldin mit Mut und Selbstbewusstsein

Titelheldin Lana besitzt – wie die Autorin selbst – Mut und Selbstbewusstsein. Mit ihren feuerroten Haaren, einem Kleid aus Minzblättern und kessen Gummistiefeln im Fliegenpilzdesign sowie mit ihren großen, leuchtend grünen Augen zieht sie die Blicke auf sich.

Sie ist die Entdeckerin, welche die Kinder mit in die Welt nimmt, in der auch die Tiere und Pflanzen im Garten ihren Streit ausfechten, sich aber auch ebenso schnell wieder gut sind.

Immer wieder unterbrach Claudia Gogoll gekonnt die Lesung und fragte die Kinder, ob sie selbst schon einmal einen Streit hatten, und wie sie ihn gelöst haben. "Es ist wichtig, danach wieder Frieden zu machen", antwortet die eine, "es ist wichtig nur mit Worten zu streiten" eine andere Mädchenstimme aus der großen, gespannt lauschenden Menge der Dritt und Viertklässler auf die Frage. Claudia Gogolin vermittelt Wissen, forscht aber auch nach dem Wissen der Kinder.

Lesung spricht alle Sinne an

Zum Ende der Lesung gibt es einen kleinen Wissenswettstreit. Fünf Kinder können ihre Sicherheit beim Erkennen von Vogelstimmen wie von Rauchschwalbe und Amsel, aber auch beim Fühlen einer Lauchzwiebel beweisen. Ein Garten bietet eben auch viel für die Sinnd. Durch das Klassenzimmer gereichte Wattebäusche sprachen mit unterschiedlichen Düften den Geruchssinn an. Rektorin Melanie Wenzel freute sich über die Lesung und ihre sich an der Lesung munter beteiligte Schülerschar. Das geschenkte Buch findet nun einen Platz in der Schulbücherei.