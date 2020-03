Jetzt gibt es insgesamt drei Absagen: Nach der Kinderartikelbörse in der Jahnhalle am Wochenende fallen nun auch die Basare in (7. März) und Mühlingen (15. März) ersatzlos aus. Die Mühlinger Veranstalter schreiben dazu: „Aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um das Corona-Virus sowie der aktuellen Grippewelle sagen wir zum Schutz unserer Helfer, Anbieter und Käufer die Frühjahrskinderartikelbörse am 15. März 2020 ab.“ Die nächste Börse ist für den Herbst geplant. Auch in Eigeltingen ist das Corona-Virus der Grund.

Hier gibt es alle Termine auf einen Blick (Absagen vorbehalten):