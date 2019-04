Aus für das Bauschutt-Recycling im Mühlinger Weiler Berenberg: Stefan Lämmle, Geschäftsführer der Firma Lämmle Recycling, bestätigte auf Nachfrage, dass sein Unternehmen nun doch keine mobile Anlage für das Recycling von Bauschutt auf dem Gelände der alten Ziegelei betreiben will. Dem Unternehmen mit Sitz in Füramoos im Landkreis Biberach gehört das Grundstück.

Nun hat sich die Firma in einem Schreiben an die Gemeindeverwaltung gewandt, in dem es den Antrag, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Anlage zu erstellen, zurückzieht. Dieser Bebauungsplan wäre der erste Schritt gewesen, um die Grundlagen für das Investitionsprojekt zu schaffen. Der Rückzug hat auch für die Gemeinde Konsequenzen. Zum Einen ist es nun nicht mehr notwendig, den Bebauungsplan aufzustellen.

"Ich gehe davon aus, dass der Rückzug des Unternehmens das Thema befrieden wird." Manfred Jüppner, Mühlinger Bürgermeister | Bild: Südkurier

Zum Anderen ist ein Bürgerentscheid über diesen Bebauungsplan nicht mehr notwendig. Per Bürgerbegehren haben Gegner des Recycling-Projekts diesen Bürgerentscheid initiiert. Der Gemeinderat hatte dem zugestimmt und die Abstimmung auf Sonntag, 26. Mai, gelegt – da dann ohnehin Kommunal- und Europawahlen stattfinden. Nun wird all das nicht mehr notwendig und die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, beides, Bebauungsplan wie Bürgerentscheid, zu stoppen. Bürgermeister Manfred Jüppner sagt vor der Sitzung (siehe Kasten), er gehe davon aus, dass das Gremium entsprechend entscheiden werde.

Meinung Aus für Baustoff-Recycling am Berenberg: Jetzt dürfte wieder Frieden einkehren von Stephan Freißmann Das könnte Sie auch interessieren

Jüppner erwartet, dass der Rückzug der Firma Lämmle an dieser Stelle das Thema befrieden werde. Im Winter hatte es noch heftige Proteste von Bürgern gegen das Recycling-Projekt gegeben. Einer der Gegner ist Reinhold Stroppel, der auch für die CDU im Gemeinderat sitzt und dort gegen das Vorhaben gestimmt hat. Er zeigt sich nun glücklich, dass die Menschen in der Gemeinde nicht durch die Anlage und den damit verbundenen Verkehr belastet werden: "Für alle Beteiligten ist es so am besten." Und er habe Hochachtung davor, dass Lämmle zu seinem Wort stehe, eine solche Anlage nur mit und nicht gegen die Bevölkerung durchzusetzen.

Mühlingen Umstrittenes Projekt am Berenberg: Nun kommt der Bürgerentscheid zur Recyclinganlage Das könnte Sie auch interessieren

Dies bekräftigt der Unternehmer auch jetzt im Gespräch: "Es ist nicht unsere Art, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen." Die Region bleibe für sein Projekt trotzdem interessant, sagt Lämmle. Deswegen verhandele sein Unternehmen mit verschiedenen Partnern in der Umgebung. Tiefer lässt er sich allerdings nicht in die Karten blicken: "Es ist alles noch im Fluss."

Mühlingen Recyclinganlage unerwünscht: Mühlinger wollen Bürgerentscheid – was Gemeinde und die Verantwortlichen dazu sagen Das könnte Sie auch interessieren