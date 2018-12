von Doris Eichkorn

Der Musikverein Mühlingen hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Dies war das Resümee des Vorsitzenden Markus Romahn beim diesjährigen Weihnachtskonzert am ersten Weihnachtsfeiertag in der Mühlinger Schlossbühlhalle.

Eine dieser Bewegungen erlebten die zahlreichen Besucher bei dem Konzertabend gleich aus erster Hand: Dirigent Tobias Häusler übergab seinen Taktstock an seinen Nachfolger Harald Vetter. Allerdings nicht, ohne seine Musiker zuvor noch einmal zu Höchstleistungen zu animieren. Und auch Harald Vetter zeigte musikalisch, was Musiker wie Zuhörer von ihm erwarten dürfen.

Jugendliche zeigen musikalische Reise

Dabei stand am Anfang des Abends eine Reise auf dem Programm: Die Jugendmusik Mühlingen-Zoznegg kündigte eine musikalische Zugfahrt an. Mit dem Glacier Express ging die Fahrt unter Leitung von Mathias Romahn durch heftiges Schneetreiben und Sonnenschein. Hierbei zeigte das Orchester mit seinen unterschiedlichen Alters- und Ausbildungsstufen eine große melodische Einfühlsamkeit und wechselte von gefühlvoller Melodie bis zu dynamisch lautstarken Passagen.

Auch die JUMU sorgte mit ihrer Zugreise um die Welt bei welchem sich das Thema Zug durch alle drei Stücke, sowie die Zugabe mit der Zugfahrt mit der schwäbschen Eisenbahn zog für einen musikalischen Hörgenuss und gute Unterhaltung. Bild:Eichkorn

Auch beim "Locomotive Chase" meisterten sie schwierige Harmonieverläufe – das Zischen der Dampflok und das metallene Klirren von Waggons zog durch die Zuschauerreihen. Anschließend ging es mit rot-weißen Zipfelmützen behütet auf eine Fahrt mit dem Polar-Express. Hier zeigten die Jugendlichen auch mit Solo-Einlagen, was eifriges Proben und ein Probenwochenende möglich machen können. Das wurde mit Zugabe-Rufen und Applaus entlohnt.

Taktstockübergabe mit Pauken

Nach einer kurzen Umbauphase schwang Tobias Häusler ein letztes Mal den Taktstock für den Musikverein Mühlingen. Nach dem tänzerisch leicht dargebotenen Konzertmarsch "Kaiserin Sissi" von Komponist Timo Dellweg, bei welchem auch das Publikum mitklatschte, zog der scheidende Dirigent noch einmal wahrlich alle Register. Bürgermeister Manfred Jüppner zeigte sich begeistert von den dröhnenden Pauken und deren Einsatz im Stück, wie er in einer Pause im Gespräch mit Dirigent Häusler betonte.

Glücklich und zufrieden kann er sein, der ehemalige Dirigent Tobias Häusler dirigierte zum Abschluss noch die gemeinsame Zugabe der Jugendmusik und des Musikvereins. Bild: Eichkorn

Weiter geht es mit Freude an der Musik

Nach der Übergabe des Taktstockes von Tobias Häusler an Harald Vetter aus Dingelsdorf schlug die Stunde der Solisten. Gleich im ersten Stück "Celtic Flutes" bewiesen Katharina Sauter und Carla Messmer, welch Talente in den Reihen des Musikvereins spielen. Souverän boten die beiden ihre Solis dar. Das nachfolgende Stück wirkte dann wie eine Ansage des neuen Dirigenten an sein Orchester: Der Titel Hibiki bedeutet Klang und widmet sich gemäß des Zusatzes „the joy of music“ der Freude an der Musik.

Nicht nur die Eltern und Großeltern der vielen Jungmusiker füllten bei diesem traditionellen Konzertabend den Saal, auch befreundete Vereine aus dem Umland nutzten die Möglichkeit, ihrer Verbundenheit zum veranstaltenden Verein aber auch zu seinen Mitgliedern mit einem Besuch des Konzertes Ausdruck zu verleihen. Die Solisten des Abends waren außerdem Georg Hofer an der Trompete, Karin Schulz und Michaela Siegwarth am Saxofon, Lilli Traber an der Querflöte, Mike Auer an der Posaune und Karl-Heinz Kuolt an der Klarinette.

