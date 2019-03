von Doris Eichkorn

Immer schwieriger wird es für die Akteure und Organisatoren von Veranstaltungen mit personenbezogenen Daten umzugehen. Dies zeigte sich auch beim 33. Zoznegger Narrenspiegel, der am Freitagabend wieder eine Vielzahl von treuen Besuchern in die Zoznegger Weiherbachhalle zog. Gleich zu Beginn wies der Präsident der Schneckenbürgler Narrenzunft, Uwe Theis, auf die neue Datenschutzgrundverordnung hin.

„Wir zeichnen diesen Abend in Bild und Ton auf“, so sein Hinweis an das Publikum. Wer nicht damit einverstanden sei, habe die Möglichkeit, die Blickrichtung zu wechseln oder eine der dann auf der Bühne vorgestellten Datenschutztüten überzuziehen. Somit begann der Abend bereits mit einem närrischen Wink, der Weit über die Dorfgrenze hinausging.

So könnte es in Zukunft vielleicht für Besucher aussehen, die zwar an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen, aber nicht erkannt werden wollen. Narrenpräsident Uwe Theis präsentierte die Datenschutztüten und hatte die Lacher auf seiner Seite. | Bild: Doris Eichkorn

Gleich zu Beginn standen ebenfalls Gäste von außerhalb der Schneckenburg. Die Hop Stars aus Sauldorf zauberten mit flinken Bewegungen und einer ausgefeilten Bühnenshow den ersten Programmhöhepunkt. Nach einigen Schunkelmelodien wie "Lustig ist das Zigeunerleben" oder "Rucki Zucki" folgte dann der Auftritt der beiden Zimmerer Maximilian Heßlinger und Marcel Scharlach.

Scharlach führte auch durch den Abend. Pantomimisch brachten die beiden in ihrem gemeinsamen Auftritt die unterschiedliche Sichtweise von ländlichem und städtischem Schönheitsideal aus närrischer Sichtweise dar. Hierfür gab es ebenso wie für das Skihaserl Nicola Böttinger und ihre erste Bütt viel Applaus. Was einer jungen Frau so alles bei ihrer Skiausfahrt und im Hotel passieren kann, hatte sie in Reimform dargebracht.

Sie beleuchteten so manches, was im vergangenen Jahr unbemerkt blieb, die Männer von der Feuerwehr (von links): Martin Kempter, Marcel Rödel und Niklas Müller. | Bild: Doris Eichkorn

Die Gruppe der Rätscher zeigte, dass man mit Bechern noch weit mehr tun kann, als nur daraus zu trinken. Mit rhythmischen Bewegungsabfolgen bannten sie die Blicke des Publikums uneingeschränkt auf die Bühne. Die vermeintlich eineiigen Zwillingsschwestern Evelin Eckert und Corinna Theis namen die Männerwelt kräftig aufs Korn. Wer bis zu diesem Abend noch nicht wusste, warum Männer den Bauch auf der Waage einziehen oder wie man die Klimaerwärmung und die natürlichen Alterungsprozesse von männlichen und weiblichen Körperteilen in Zusammenhang bringen kann, der erfuhr es von den beiden Frauen mit herzhaftem Humor und ganz ohne Scham. Auch wenn sie angaben, Lampenfieber von mindestens 180 zu haben, merkte man es ihnen nicht an.

In jeder Frau stecken die beiden Stimmen, welche Gutes und Schlechtes sehen. Evelin Eckert (Hintergrund) und Corinna Theis sorgten für reichlich Gymnastik der Lachmuskulatur. | Bild: Doris Eichkorn

Hoch her ging es auch beim Narrenblatt, das Tobias Kempter, Marcel Rödel und Niklas Müller als Zoznegger Feuerwehrmänner darbrachten. Abteilungskommandant Philip Uhl staunte wohl ebenso wie seine Kollegen, wie die drei mit ihrem Feuerwehrauto in einer mit sehr viel Liebe zum Detail präsentierten Kulisse die Missgeschicke rund um Feuerwehr, Sportplatz und Dorfleben präsentierten. Auch der Tanz der Burggarde gefiel dem Puplikum, und so durften die jungen Zozneggerinnen nicht ohne Zugabe die Bühne der Weiherbachhalle verlassen.

