von Doris Eichkorn

Der geplante Solarpark am Standort Berenberg hat den Mühlinger Gemeinderat schon mehrfach beschäftigt. Nun werden die Pläne konkreter. In der jüngsten Sitzung ging es darum, einen Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu fassen. Außerdem lag ein Baugesuch zum Neubau einer Freiflächenfotovoltaikanlage und einer Transformatorstation mit Wechselrichtern sowie eines Zaunes auf dem Ratstisch. Leicht personell dezimiert, jedoch noch beschlussfähig machte sich der Rat auf, die beiden Punkte zu beleuchten.

Grundsätzlich schien die Erreichbarkeit des Grundstückes fraglich, jedoch konnte Bürgermeister Manfred Jüppner dies schnell beantworten. Für die Bauphase sei wohl die Zufahrt über das zur Straße liegende Grundstück vorgesehen. Wenn die Anlage errichtet sei, solle nur noch über den Zoznegger Hopfenbühl und den Lehrbienenstand angefahren werden. „Bei der Variante der Ständerung handelt es sich um eine Luxusvariante“, so Jüppner. Er fügte an, dass diese auch eine Beweidung mit nicht zu großen Tieren erlaube. Dabei dachte er offensichtlich an Schafe oder andere Wiederkäuer mit niedriger Widerristhöhe.

Die Abstimmung zum Baugesuch über den aktuellen Solarpark ging mit zwei Gegenstimmen durch den Rat, beim dazugehörigen Bebauungsplan fiel die Entscheidung mit vier Gegenstimmen und sechs Stimmen dafür dann schon etwas knapper aus. Mühlingens Ortsvorsteher Markus Traber und auch Gemeinderat Christoph Auer positionierten sich auch mit Redebeiträgen deutlich gegen einen aus ihrer Sicht zunehmenden Trend, der durch die Möglichkeit entstanden sei, im benachteiligten Gebiet, wie Bürgermeister Manfred Jüppner es zuvor erklärt hatte, auf Acker und Grünlandflächen solche Freilandanlagen zu errichten. „Wir sollten uns grundsätzlich als Gemeinde überlegen – wollen wir das?“, so der Appell, den Markus Traber an seine Ratskollegen sandte.

Offensichtlich wollte Bürgermeister Manfred Jüppner mit der Information des Rates zu diesem Thema nicht hinter dem Berg halten. Er erwähnte deutlich, dass die Gemeinde selbst einiges an zusammenhängenden Flächen zu bieten habe. Sowohl die Flächen im Mühlinger Steinbühl als auch die Allmendflächen in Zoznegg wären nach seiner Aussage für eine Freilandanlage geeignet. Mehrere Ratsmitglieder verdeutlichten daraufhin, dass sie sich nicht näher mit dem Thema für die Gemeinde befassen wollen, während Bürgermeister Manfred Jüppner darauf hinwies, dass er bereits vermehrt von interessierten Investoren angesprochen worden sei. Man einigte sich darauf, das Thema in einer anderen Sitzung einmal grundsätzlich zu behandeln und sich dann zu positionieren.