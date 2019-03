von Doris Eichkorn

Der Musikverein Mühlingen blickte auf das vergangene Vereinsjahr mit Wehmut aber auch mit frischer Energie zurück. Wenngleich auch der Verlust von einigen langjährigen Musikern eine große Lücke hinterlassen habe, so der erste Vorsitzende Markus Romahn, so habe man wieder verstärkt seinen Fokus auf die Werbung von Nachwuchs gelegt.

Auch in den Reihen der Vorstandschaft gab es eine Veränderung, denn der langjährige aktive Beisitzer Georg Hofer wolle aus seinem Amt ausscheiden. Auf ihn folgte dann bei den Neuwahlen die bisherige Jugendleiterin Jutta Wegmann.

Kooperation mit dem Musikverein Zoznegg

Auch im Bereich der Funktion des Jugendleiters gibt es mit dem Geschwisterduo Johanna und Matthias Romahn eine neue Konstellation. Johanna werde nun gemeinsam mit den für den Musikverein Zoznegg verantwortlichen Personen Kontakt aufnehmen, um sich dann gemeinsam mit ihrem Bruder, Dirigent der Jugendmusik (JuMu Mühlingen-Zoznegg), abzustimmen, was die Planung diverser Aktivitäten angehe. Auch Rolf Futterknecht, welcher als Gast in Vertretung für den Musikverein Zoznegg teilnahm, freute sich über das Wahlergebnis und gratulierte.

Im Bereich des geschäftsführenden Vorstandes standen ebenfalls Wahlen an, die in diesen Fällen aber Wiederwahlen wurden. Der Vorsitzende Markus Romahn, Kassiererin Karin Schulz, sowie Schriftführerin Michaela Siegwarth wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Große Zustimmung bei der Wiederwahl

Wahlleiter Manfred Jüppner konnte unkompliziert und offen per Akklamation über die Wiederwahl der Führungsriege abstimmen lassen. Alle drei wurden mit offenbar einhelliger Zustimmung im Amt bestätigt. Markus Romahn merkte an, gerne noch einmal die Geschicke des Vereins lenken zu wollen, bat aber die Vereinsmitglieder, sich auch an den Gedanken eines Generationswechsels zu gewöhnen.

Im vergangenen Jahr wurden nicht nur einige musikalische Unterhaltungstermine in und um das Dorf vom Musikverein wahrgenommen. Schriftführerin Michaela Siegwarth erinnerte an die Abhaltung des Dirigentenseminars durch den Musikverein, welches letztlich mit Hilfe von Stadtkapellmeister Helmut Hubov aus Stockach zur Vermittlung von gleich drei Aspiranten auf den Posten des musikalischen Leiters des Musikvereins Mühlingens verhalf. Nach intensiven Gesprächen und einem Probedirigat wurde dann Harald Vetter aus Dingelsdorf verpflichtet.

Auch für das kommende Vereinsjahr gibt es bereits einige Termine, so wird der Musikverein unter anderem wieder sein Schloßbühlfest abhalten sowie beim Birkenfest des Wandervereins und beim Erntedankfest in Hecheln das Frühschoppenkonzert gestalten.