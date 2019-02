von Doris Eichkorn

Der Bürgermeister singt bereits seit zehn Jahren mit: Manfred Jüppner, der geehrt wurde, war in der Hauptversammlung des Kirchenchors selbst überrascht, dass er bereits so lange seine Stimme für die "musica sacra" erhebt. Damals kam er mit einer gut vorbereiteten Werbungsaktion in die Reihen der Sänger. Pfarrer Hartwig-Michael Benz ehrte auch Rosemarie Rieger für 25 Mitgliedschaft im Kirchenchor mit einer Urkunde des Diözesan Cäcilienverbandes und einem Präsentkorb des Vereins.

Wie familiär der Kirchenchor den Jahreslauf mit beachtlichen 33 Proben und 17 Auftritten an kirchlichen Festen verbringt, verdeutlichte der Bericht der Schriftführerin Doris Reichle. Sie erinnerte an Proben und Auftritte, aber auch an den Jahresauflug, welcher mit über 50 Teilnehmern zur Seebühne nach Bregenz führte. Auch Kassiererin Ingrid Schilling hatte ihre Zahlen im Griff und konnte dank der einen oder anderen Spende sogar ein minimales Plus verzeichnen.

Chor freut sich über neue Mitglieder

Kassenprüfer Richard Zimmermann berichtete den versammelten Mitgliedern, er habe die Kasse geprüft und alles in bester Ordnung vorgefunden. Er schlug die Entlastung von Kassiererin und des gesamten Vorstands­teams vor. Die Versammlung folgte dem Vorschlag einstimmig per Akklamation.

Auf der Tagesordnung standen auch die Wahl des Vorsitzenden Peter Traber, seiner Stellvertreterin Doris Messmer, von Kassiererin Ingrid Schilling und von Beate Schmid, die das Amt von Doris Reichle übernahm. Peter Traber dankte ihr für ihre stete Hilfsbereitschaft. Wohl niemand schreibe schönere Glückwunschkarten oder gestalte Geschenke sot liebevoll wie sie.

Immer wieder freue sich der Chor über neue Mitglieder, die sich neu hinzugesellen, so Peter Traber zum Abschluss. Ortsvorsteher Markus Traber dankte den Sängern noch für die Gestaltung der Gedenkfeier beim Volkstrauertag.