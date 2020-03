von Doris Eichkorn

Die Hauptversammlung des Akkordeonorchesters Zoznegg (AOZ) war nicht nur Rückblick, sondern auch Ausblick. Die Vorsitzende Corinna Theis leitete zum letzten Mal in ihrer 19-jährigen Zeit als Vorsitzende die Versammlung. Die Berichte von Schriftführerin und Kassiererin zeigten, wie ereignisreich das vergangene Jahr war.

„Wir bedauern ihre Entscheidung“

Bei den Wahlen gab es Veränderungen. Gut vorbereitet und zügig konnte der zum Wahlleiter auserkorene Bürgermeister Manfred Jüppner den Wechsel im Vorstand vollziehen. So wurde Dominik Kratzer als neuer Vorsitzender und damit Nachfolger von Corinna Theis gewählt, welche sich nicht nur aus der Führungsriege, sondern auch nach 45 Jahren aus den Reihen der aktiven Spieler verabschiedete.

„Wir bedauern ihre Entscheidung, nicht mehr aktiv spielen zu wollen, hoffen jedoch, dass sie trotzdem ab und zu das Instrument zur Hand nimmt“, sagte Dirigentin Cornelia Messmer. Sie hat über viele Jahre gemeinsam mit Corinna Theis Konzerte geplant und die Fäden des AOZ in der Hand gehalten.

Auch die Position des stellvertretenden Vorsitzenden musste durch das Aufrücken des bisherigen Amtsinhabers an die Führungsspitze neu besetzt werden. Hier wurde ebenfalls wie bei allen Wahlen offen und einstimmig abgestimmt. Patrick Bauer wird ab sofort als Stellvertreter das AOZ mitleiten.

Geschenke und gute Wünsche

Die Verabschiedung von Corinna Theis wurde durch Cornelia Messmer vollzogen. Vom Verein gab es als kleine Anerkennung einen Blumenstrauß, einen Präsentkorb und eine Ansprache mit guten Wünschen für die selbst erwählte Freizeit.

Der Rückblick wurde in diesem Jahr nicht nur durch Schriftführerin Stefanie Wegmann und die scheidende Vorsitzende Corinna Theis gehalten. Auch Manfred und Astrid Gabele trugen etwas dazu bei. Eine ganze Reihe privater Fotoalben hatten sie mitgebracht. Diese drehten ihre Runden und weckten Erinnerungen an Menschen und so manche Begebenheit.