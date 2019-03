von Doris Eichkorn

Am Sonntagnachmittag hatten die Mühlinger Kinder nach dem Umzug durchs Sunnelöscherdorf in und um die Schloßbühlhalle viel Spaß bei närrischem Treiben und mit Spielen. Auch für die Eltern und Großeltern spielte die Narrenkapelle so manch Hit auf, und bei Kaffee und Kuchen konnte so ein netten Nachmittag verbracht werden.

