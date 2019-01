Mühlingen vor 3 Stunden

Betrugsversuch: Unbekannter Anrufer will sich 2000 Euro ergaunern, indem er Frau mit Rentenkürzung droht

Eine Frau aus Mühlingen hat rechtzeitig einen Betrugsversuch am Telefon erkannt. Ein Unbekannter rief bei ihr am Freitagmorgen an und gab sich als Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung aus.