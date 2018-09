Mühlingen vor 43 Minuten

Beim Mainwanger Schafstallfest gibt es wieder regionale Erzeugnisse statt Industrie-Fleisch aus Massenproduktion

Der Narrenverein aus Mainwangen und die Familie Möll laden für Samstag wieder zum Schafstallfest ein. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Besucher stetig an – und das könnte diesmal so weitergehen.