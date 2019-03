von Doris Eichkorn

Eine Hauptversammlung am Vorabend des Schmotzigen Dunschtig ist nicht alltäglich. Für die Zoznegger Zimmerergilde jedoch ist sie alljährlich am selben Termin. Auch der Name der Sitzung ist nicht gerade alltäglich, denn statt zur Haupt- oder Jahresversammlung gehen die Zoznegger Zimmerer zur Obligatorischen. Obligatorisch, also sozusagen unumstößlich, ist auch das ausgiebige Vesper zwischen den Tagesordnungspunkten B und C. Hier ist es verpflichtend, sein Vesperbesteck sowie Wurst, Käse und spezielle Dinge wie Knoblauch oder Senf mitzubringen.

Nach dem Vesper wird es nochmal offiziell

Auch in diesem Jahr wurde ausgiebig geschlemmt, bevor der amtierende Meister Patric Reuter seine Männer und die Gäste (Burgrat, Bürgermeister Manfred Jüppner und Ortsvorsteher Georg Neugebauer) an die unwiderrufliche Pflicht erinnerte, der weiteren Tagesordnung zu folgen. Die Jahresberichte von Meister und Schriftführer führten die Anwesenden durch ein Jahr mit Freud und Leid. Erinnerungen an gemeinsame vergnügte Stunden, aber auch an den Abschied von dem allzu früh aus den Reihen der Männergemeinschaft geschiedenen Zimmerer Berthold Niedhart wurden noch einmal geweckt.

Nach dem Bericht des Kassierers wurde dieser ebenso wie der Vorstand durch den scheidenden Kassenprüfer Markus Heim entlastet. Gemeinsam mit Martin Schmid hatte er die Kasse geprüft. Zum neuen Kassenprüfer wurde Ewald Schelling gewählt. Neben der Wiederwahl des Meisters Patric Reuter auf zwei Jahre stand die Wahl eines neuen Kassierers an. Vorgeschlagen war Markus Heim, welcher sich bereit erklärte, das Amt für ein Jahr zu bekleiden.

Erinnerung an finanzielle Pflichten

Klar und deutlich benannte Heim seine Wünsche und Vorstellungen. Er erinnerte alle anwesenden Zimmerer an den ausstehenden Jahresbeitrag, welcher laut Vereinssatzung am Versammlungsabend sozusagen selbstverständlich und in bar zu entrichten sei. Alle Geehrten und Ausgezeichneten werden hierbei noch einmal verpflichtend mit einem Obulus zur Kasse gebeten. So viel die Vereinssatzung der Zimmerer auch regelt und für unumstößlich festschreibt, ebenso viel an Freiheiten gibt sie im Zwischenmenschlichen, wenn sich die Mitglieder gegenseitig auch bei Lehrlingsprüfungen helfen und unterstützen.

Personalien

Neben der Lehrlingsprüfung, welche Benjamin Umhauer bestanden hat, gab es Ehrungen und Ernennungen. Für 21 Jahre aktive Mitgliedschaft gab es für Nenad Maksic den Zimmererorden in Gold, für 16 Jahre erhielten Patric Reuter und Mike Schöter den Zimmererorden in Silber. Ralf Kempter wurde zum Sprecher der Ehrenzimmerer, Daniel Kempter, Klaus Maser und Michel Rauhut zu Großgesellen ernannt. Der ehemalige Meister und Ehrenzimmerer Ewald Schelling wurde zum Ehrenmeister und Rainer Maier zum neuen Altehrenmeister ernannt. Neu zum Oberstift wurde Daniel Futterknecht von seinen Lehrlingskollegen gewählt.