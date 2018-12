von Doris Eichkorn

Der Mühlinger Haushalt ist seit der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossene Sache. Bürgermeister Manfred Jüppner stellte aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der vorangegangenen ausführlich behandelten Tagesordnungspunkte das Thema Haushaltsplan 2019 merklich gestrafft vor. Dem Rat hatten die Zahlen bereits zur Vorbereitung auf die Sitzung vorgelegen. Auf vielen Seiten werden die Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde dargestellt.

Einnahmen erzielt sie beispielsweise aus dem Betrieb ihrer Photovoltaik-Anlagen oder aus Verkäufen von Grundstücken. Gerade durch die bereits im vergangenen Jahr vorbereitete Erschließung der Erweiterung des Baugebietes Breite-Greithofösch in Zoznegg erwarte man neben beträchtlichen Ausgaben zügig einen Verkauf der Bauplätze, da in Zoznegg aktuell nur noch für einheimische Bauherren vereinzelt Bauplätze im Angebot waren. Der Bereich Grundstücksverkäufe steht auf der Habenseite im Haushaltsplan mit anvisierten 900 000 Euro.

Computer und Programme für Schule und Rathaus

Bürgermeister Jüppner gab den Zuhörern einen kurzen Überblick über die geplanten Ausgaben in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Dokumentensoftware im Rathaus solle im kommenden Jahr erneuert werden. Auch die Grundschule soll mit einer neuen EDV-Ausstattung auf den aktuellen Stand gebracht werden. Hier wie auch im Grundschulbereich müsse von Zeit zu Zeit etwas investiert werden. Waren es vor Jahren die Betreuung oder die Mittagsverpflegung, so müsse man nun in neue Möbel investieren.

Die Spielplätze werden im kommenden Jahr ebenso zum Thema werden. Hier solle der Spielplatz des Kindergartens Zoznegg ebenso wie einige kommunale Spielplätze neue Geräte oder die eine oder andere Umgestaltung erhalten. Das Starkregen-Management, mit welchem sich die Gemeinde bereits über zwei Jahre intensiv beschäftige, werde auch im Jahr 2019 weitere Ausgaben erfordern.

Gemeinde rechnet mit Zuschüssen vom Land

Beim Straßenbau habe der Ausbau der Mindersdorfer Straße hohe Priorität, allerdings wolle man noch einen Zuschussantrag stellen, dann werde man weitere Entscheidungen treffen. Auch aus dem Ausgleichsstock hoffe man auf einen Zuschuss. Der Regelzuschuss liege normal bei 50 Prozent, so Kämmerer Klaus Beck. Dieser baut in seiner Haushaltsrechnung auf einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 70 000 Euro. Mit diesem unterstützt das Land die eher strukturschwächeren Gemeinden.

Feuerwehr kann auf neues Fahrzeug hoffen

Die 2018 begonnene Kanalsanierung solle weitergeführt werden. Der Gemeinderat stimmt "prophylaktisch", wie Manfred Jüppner es nannte, einer Verpflichtungsermächtigung von 250 000 Euro zu. Sie hat den Zweck, das Löschfahrzeug 8 der Abteilung Zoznegg eventuell durch ein Tragkraftspritzen-Fahrzeug zu ersetzen.