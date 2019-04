Der einfache Bürger kann gegen Ratsbeschlüsse, Verwaltungsvorschriften und potente Investoren ohnehin nichts erreichen? Das Beispiel der geplanten Recycling-Anlage für Bauschutt in Berenberg zeigt das Gegenteil. Hier schien alles erledigt zu sein. Heftiger Protest von Bürgern, der auch Unterstützung im Gemeinderat fand, hat den Unternehmer doch dazu bewogen, seine Pläne zu ändern. Den Rückzug lässt sich die Firma Lämmle durchaus etwas kosten, laut Geschäftsführer Stefan Lämmle kann man nun 150 000 Euro für Gutachten abschreiben. Doch damit findet eines der am heftigsten umkämpften Themen in Mühlingen vorläufig einen Abschluss, mit dem die meisten zufrieden sein dürften.

Mühlingen Doch kein Recycling in Berenberg: Die Firma Lämmle zieht ihren Antrag zurück Das könnte Sie auch interessieren

Soweit die gute Nachricht. Weniger gut mutet an, wie die Auseinandersetzung geführt wurde. Beide Seiten, Investor und Gegner, sprachen im Winter, als der Konflikt hochkochte, von falschen Darstellungen der jeweiligen Gegenseite. Und langgediente Kommunalpolitiker sagten, eine so heftige Auseinandersetzung hätten sie noch nicht erlebt. Weniger Schaum vor dem Mund wäre der Diskussion sicher zuträglicher gewesen – und hätte am Ende womöglich zum selben Ergebnis geführt.