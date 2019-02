von Doris Eichkorn

Die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Gallmannsweil zeugte von Kontinuität und einem regen Leben innerhalb der Abteilungswehr. Schriftführer Thomas Renner und Abteilungskommandant Tobias Berndt blickten auf 20 abgehaltene Proben, sowie Veranstaltungen wie den Blaulichtgottesdienst, den Kreisfeuerwehrtag und das Jugendzeltlager zurück, an denen jeweils Vertreter der Feuerwehrabteilung teilgenommen hatten.

Ein ganz wichtiger Termin im Jahreslauf, so auch der Beweis der Zahlen durch Kassier Florian Riedmaier, ist die Dorffasnacht im Gallmannsweiler Ortsteil. Die Feuerwehr organisiert sie als Dienst für den Ortsteil im Sinne der Kameradschaftspflege und Stärkung des Zusammenhalts des Dorfes selbst, und bewirtet die Kinder und Erwachsenen im Feuerwehrhaus. Auch der Kinderball, der immer am Fasnachtssonntag im Clubhaus des Sportverein Gallmannsweil stattfindet und bei dem eine Tombola und die Verlosung des Narrenbaumes im Mittelpunkt stehen, wird durch die Kameraden der Abteilung organisiert.

Auch wenn das Jahr nicht all zu viele Einsätze bescherte, sind die Kameraden mit den gemeinsamen Übungen mit den Teilwehren beschäftigt oder sind bei der Abhaltung von Jugendfeuerwehrproben dabei. So lernen sie die anderen Teilorte für Notfälle kennen und bleiben mit allen Altersgruppen verbunden.

Bürgermeister Manfred Jüppner knüpfte mit der Ehrung von Daniel Schmid, einem Gründungsmitglied der Mühlinger Jugendfeuerwehr und einem sehr engaggierten Feuerwehrmann, dann an die Worte des Kommandanten an. Nach dem Übergang Schmids in die Reihen der Aktiven absolvierte er viele Lehrgänge, und war in den Jahren 2000 bis 2001 zuerst stellvertretender Abteilungskommandant bis er die Wehr in den Jahren 2005 bis 2010 dann als Kommandant leitete.

Jüppner zeichnete ihn mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber für seinen vorbildhaften Einsatz in 25 aktiven Dienstjahren aus.