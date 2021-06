von Doris Eichkorn

Nun sind weitere 210 Personen durch eine gemeinsame Impfaktion der Gemeinden Mühlingen und Hohenfels vollständig geimpft worden. Die beiden Bürgermeister Florian Zindeler (Hohenfels) und Thorsten Scigliano (Mühlingen) freuten sich, dass ihre Bemühungen für die Impfwilligen in ihren Gemeinden zum Erfolg führten. So konnten je Gemeinde 105 Personen mit dem Impfstoff Biontech geimpft werden.

Der erste Impftermin am 13. Mai in Hohenfels verlief reibungslos, und die Besucher zeigten sich mit der Organisation sehr zufrieden. Auch beim zweiten Termin in der Zoznegger Weiherbachhalle ging es zügig voran. Viele freie Stühle warteten darauf, belegt zu werden.

Bürgermeister sind zufrieden

„Es läuft gut“, zeigten sich die beiden Bürgermeister zufrieden. Beim zweiten Termin ging alles etwas schneller. „Gab es beim ersten Impftag Wartezeiten bei den Aufklärungsgesprächen, so geht dies heute sehr zügig voran. Dieses Mal gibt es nicht nur einen Stempel zum Eintrag im Impfpass, sondern zudem einen QR-Code, der vor Ort generiert wird und mit dem der digitaler Impfausweis erstellt werden kann“, erklären die beiden Bürgermeister den Ablauf.

Lotsendienst begleitet die Impfwilligen

Die Abläufe wurden jeweils von einem Lotsendienst, bestehend aus den Mitarbeitern der Gemeinden, begleitet. Das begrüßten die Geimpften, wie aus den Gesprächen mit ihnen zu erfahren war. Auch die beiden Ärztinnen vor Ort waren entspannt, wie auch das medizinische Fachpersonal, das vor Ort in den kleinen weißen Pavillons die Menschen impfte.

Hohenfels-Kalkofen Saisonstart im Naturbad in Kalkofen ist am 26. Juni Das könnte Sie auch interessieren

„Die Resonanz auf die Aktion ist klasse, und wenn man den Bürgern seiner Gemeinde so etwas bieten kann, dann muss man unbedingt die Chance hierfür ergreifen“, fasste Thorsten Scigliano die Bilanz zusammen und Zindeler stimmte ihm zu. „Ich würde sofort eine ähnliche Aktion ohne Altersbeschränkung noch einmal organisieren“, ergänzte Scigliano.