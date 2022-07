Laut der Polizei sei der 18-Jährige gegen 8.30 Uhr in Richtung B14 gefahren, als er mit dem Auto von der Fahrbahn angekommen und gegen einen Baum geprallt sei. Der Wagen sei auf der Seite zum Liegen gekommen. Der leicht verletzte 18-Jährige habe sich selbst befreien können. Ein Rettungswagen habe ihn zu weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst habe das demolierte Auto, an dem rund 15.000 Euro Schaden entstanden seien, in eine Werkstatt gebracht.