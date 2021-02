Der Bürgermeisterwahlkampf in Mühlhausen-Ehingen nimmt an Fahrt auf. Bis zur Wahl am Sonntag, 14. März, sind es nur noch wenige Wochen. Drei Kandidaten haben ihren Hut in den Wahlkampfring geworfen: Michael Krause, Patrick Stärk und Samuel Speitelsbach, der sich gleichzeitig an zahlreichen Orten in ganz Baden-Württemberg – auch in Orsingen-Nenzingen – als Bürgermeister beworben hat, wollen Nachfolger von Hans-Peter Lehmann werden.

Wie wollen sie die Zukunft der Hegauer Doppelgemeinde gestalten? Welche Projekte wollen die drei anpacken? Diese und viele weitere Fragen werden bei der Podiumsdiskussion des SÜDKURIER beantwortet. Zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus wird die Diskussion unter strengen Hygiene-Auflagen aufgezeichnet und in der SÜDKURIER-Mediathek, www.sk.de/skonair, wenig später zu sehen sein.

Mitmachen beim SÜDKURIER-Podium

Und mitmachen ist hierbei erwünscht: Denn beim SÜDKURIER-Podium können sich Bürger beteiligen. Wähler können vorab Fragen an die Kandidaten stellen. Senden Sie dazu Ihre Frage mit dem Betreff „Bürgermeisterwahl Mühlhausen-Ehingen„ an die E-Mail-Adresse singen.redaktion@suedkurier.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 28. Februar.

Kandidatenvorstellung der Gemeinde

Eine weitere Kandidatenvorstellung der Gemeinde findet am Donnerstag, 25. Februar, ab 19 Uhr als Livestream im Internet statt. Die Zugangsdaten finden sich auf der Internetseite der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen unter www.muehlhausen-ehingen.de.

Für Amtsinhaber Hans-Peter Lehmann stellen die beiden Veranstaltungen einen wichtigen Baustein im Wahlkampf dar – vor allem mit Blick auf die Pandemie. „Während Corona ist Wahlkampf nicht gerade einfach. Die beiden Diskussionen, auch wenn sie nur in digitaler Form sind, bilden daher eine gute Möglichkeit, sich ein Bild über die Bewerber zu machen“, sagt Lehmann. Und er betont weiter: „Die Diskussion muss nicht einseitig sein. Die Wähler haben die Möglichkeit, über die Chatfunktion fragen zu stellen.“