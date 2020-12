Die Bürgermeisterwahl von Mühlhausen-Ehingen, die am 14. März 2021 stattfindet, nimmt Fahrt auf. Der 49-jährige Engener Hauptamtsleiter Patrick Stärk will Nachfolger des langjährigen Gemeindechefs von Mühlhausen-Ehingen, Hans-Peter Lehmann, werden. Der zieht sich ein Jahr vor Ablauf seiner vierten Amtszeit freiwillig zurück. Stärk hat am Montag in Begleitung seiner Frau Elke seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus von Mühlhausen-Ehingen abgegeben. Er geht nach Michael Krause aus Mühlhausen-Ehingen als zweiter Kandidat ins Rennen.

„Ich wollte nicht in einer x-beliebigen Gemeinde kandidieren, sondern bewusst in Mühlhausen-Ehingen, wo ich auch von 1997 bis 2002 als Standesbeamter und Ratschreiber in der Gemeindeverwaltung tätig war. Das ist für mich auch eine Herzensangelegenheit“, beschreibt Stärk.

Kandidat tritt unabhängig an

„Gerne denke ich an die Zeit im Rathaus in der Schloßstraße zurück, die mich beruflich prägte. Umgekehrt scheint man mich dort noch nicht vergessen zu haben – wurde ich doch von etlichen Bürgerinnen und Bürgern zur Kandidatur aufgefordert und ermuntert, auch von Kommunalpolitikern. Nicht nur aus Reihen der CDU, der ich selber angehöre, als stilles Mitglied ohne Parteiämter“, betont Stärk, der im Immendinger Stadtteil Mauenheim aufgewachsen ist. Er trete ausdrücklich als politisch unabhängiger Bewerber an und möchte, wenn, dann ein neutraler, unparteiischer und gleichermaßen guter Bürgermeister für die gesamte Bevölkerung in beiden Ortsteilen werden, betont Patrick Stärk.

Wahlkampf erst nach Ende der Bewerbungsfrist

„Ich habe bereits etliche Vorgespräche geführt“, verrät Stärk. Aktiv in den Wahlkampf einsteigen werde er erst Mitte Februar, wenn feststeht, wer alles antritt – die Bewerberfrist endet am 17. Februar. „In der Zwischenzeit habe ich im Engener Rathaus alle Hände voll zu tun, wo ich seit 18 Jahren das Hauptamt leite“, sagt Stärk.

„Mühlhausen-Ehingen ist eine Gemeinde ganz nach meinem Geschmack. Gelegen im herrlichen Hegau, hat sie mit knapp 4000 Einwohnern die richtige Größe, sodass man als Bürgermeister den direkten Kontakt mit der Bevölkerung nicht verliert. Dieser persönliche Bezug ist mir ganz wichtig. Denn gemeinsam mit der Bürgerschaft will ich auf dem aufbauen, was in der Ära Lehmann entstanden ist“, so Stärk.

Mühlhausen-Ehingen Wer folgt auf Hans-Peter Lehmann als Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen? Erster Kandidat tritt zur Wahl an Das könnte Sie auch interessieren

„Verwaltung und Gemeinderat haben dafür gesorgt, dass sich Mühlhausen-Ehingen erfolgreich behauptet und zukunftsfähig bleibt. Es wäre mir Ansporn und eine besondere Verpflichtung, das Geschaffene zu sichern und die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen mit Augenmaß weiterzuentwickeln – Hand in Hand mit der Bürgerschaft, dem Gemeinderat, den überaus aktiven Vereinen und mit den geschätzten Kollegium innerhalb und außerhalb des Rathauses“, betont Stärk.

„Meine Ausbildung und das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt auf der Fachhochschule Kehl und über 20 Jahre Rathauspraxis, dazu eine ordentliche Portion Lebenserfahrung – gesammelt nicht zuletzt als verheirateter Vater zweier wunderbarer Töchter -, rüsten mich fachlich und menschlich für das Bürgermeisteramt. Mit 49 Jahren fühle ich mich schon eine Weile dafür gereift“, betont Stärk.

Viel Erfahrung als Hauptamtsleiter

„Als Hauptamtsleiter und innerdienstlicher Stellvertreter von Bürgermeister Johannes Moser bin ich praktisch mit allen kommunalen Aufgabenfeldern vertraut. Ich kümmere mich um Kinderbetreuung und Schulen, fungiere als Personal-Verantwortlicher von mehr als 200 städtischen Beschäftigten und als Geschäftsstelle des Gemeinderates. Von 1999 bis 2002 gehörte ich dem Engener Gemeinderat selber als gewähltes Mitglied an, von 2004 bis 2010 war ich Gemeinderat in Immendingen„, zeigt Stärk auf.

Zunächst einmal zuhören

Erst nach Ablauf der Bewerberfrist am 17. Februar werde er mit Blick auf die dann aktuelle Corona-Lage entscheiden, was angemessen und verantwortbar erscheint, um niemanden zu gefährden. „Als Freund wirklicher Bürgerbeteiligung will ich erst einmal ganz genau zuhören – um aus erster Hand zu erfahren, worauf es in Mühlhausen und in Ehingen ankommt, was man in den beiden Ortsteilen von einem guten Bürgermeister erwartet“, sagt Stärk. Derweil freue er sich über Kontaktaufnahmen unter Telefon 0174-3441033.