von Holle Rauser

In der Hegaugemeinde schreitet die Planung für das neue Wohnbaugebiet Spitzäcker voran. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über die Stellungnahmen und Anregungen der Fachstellen informiert. Anschließend beschloss der Rat die Satzung. Drei Jahre nach Beginn der Planung wird die Bebauung des Areals zwischen Heinzengarten und Sportplatz konkret. „Wir haben hier eine stattliche Anzahl von Plätzen geschaffen“, so Bürgermeister Hans-Peter Lehmann in der Sitzung.

Für die Stellungnahmen waren unter anderem ein Lärmgutachten wegen des angrenzenden Sportplatzes und ein Gutachten zu schützenswerten Tier- und Pflanzenarten notwendig, beide fielen günstig aus. Die obligatorischen archäologischen Untersuchungen würden in nächster Zeit beginnen, so der Bürgermeister. Lob gab es von Gemeinderat Alfons Giner für die gute Verhandlungsführung mit Eigentümern und Erbengemeinschaften. „Da braucht es viel Feinfühligkeit“, so Giner.

Preise stehen noch nicht fest

Im nächsten Schritt wird der Gemeinderat die Kriterien zur Vermarktung festlegen. Einige Bauplätze sind laut Hauptamtsleiter Rainer Maus schon an Voreigentümer vergeben. Die Preise stünden noch nicht fest: „Das hängt auch von den Erschließungskosten ab“. Für den Teilort Ehingen ist der Anschluss von 38 Bauplätzen eine beachtliche Vergrößerung. Die Nachfrage nach Bauland und Wohnraum sei groß, betont Maus. Eine gute Infrastruktur mit Grundschule und Kindergärten, die Nähe zu Singen und die Anbindung an Autobahn und den Seehas mache die Gemeinde als Wohnort attraktiv.

„Wohneigentum ist aufgrund der relativ niedrigen Zinsen ohnehin im Trend“, so Rainer Maus. Trotzdem soll in Ehingen nicht in Rekordgeschwindigkeit gebaut werden. „Die Plätze werden nicht alle in einem Jahr verkauft“, macht der Hauptamtsleiter klar. Das neue Wohngebiet solle langsam wachsen.

Schottergärten im neuen Baugebiet nicht zulässig

In der Bürgerfragerunde am Ende der Sitzung bestätigte Bürgermeister Lehmann auf Nachfrage, dass die sogenannten „Schotter-/Steingärten“ im neuen Baugebiet nicht zulässig seien.