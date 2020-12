Das Rennen um die Nachfolge von Hans-Peter Lehmann als Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen ist eröffnet. Das Votum findet am 14. März 2021 gleichzeitig mit der Landtagswahl von Baden-Württemberg statt. Und es gibt schon den ersten Kandidaten. Der 41-jährige Michael Krause, der in Mühlhausen-Ehingen wohnt, tritt an, um dort Bürgermeister zu werden. Seit dem vergangenen Samstag können Interessenten für das Amt des Gemeindechefs kandidieren. Die Bewerbungsfrist endet am 17. Februar um 18 Uhr. Lehmann leitet seit 31 Jahren die Geschicke von Mühlhausen-Ehingen. Er tritt ein Jahr vor Ablauf seiner vierte Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen zurück, wie er schon im Sommer öffentlich bekannt gab. Hans-Peter Lehmann ist derzeit der mit Abstand dienstälteste Bürgermeister im Hegau. Auch in anderen Gemeinden schieden in den vergangenen Jahren Bürgermeister nach langen Amtszeiten aus (Erklärtext unten).

Mühlhausen-Ehingen Bürgermeister Hans-Peter Lehmann erklärt, warum er früher geht und was er für die Zukunft plant Das könnte Sie auch interessieren

Mit Spannung verfolgt Bürgermeister Hans-Peter Lehmann, wer sich für seine Nachfolge bewirbt. „Wir hoffen, dass sich ein qualifiziertes Bewerberfeld findet“, erklärt Lehmann. Die 3900 Einwohner zählende Doppelgemeinde sei gesamthaft ordentlich aufgestellt, besonders was auch die Finanzen betreffe, betont er. Die Bevölkerung sei sehr engagiert, vor allem auch über die vielen tatkräftigen Vereine. „Dies durfte ich in meiner gesamten Amtszeit erleben“, so Lehmann.

Direkter Kontakt mit Bürgern

„In Gemeinden unserer Größe ist eine große Unmittelbarkeit vorhanden. Der Bürgermeister ist mit den Bewohnern meist in direktem Kontakt. Das macht es nicht immer ganz einfach, aber das muss ein Bürgermeister aushalten können. Die mit einer großen Niedrigschwelligkeit einhergehende Nähe zu den Bürgern hat aber unwahrscheinlich viele positive Aspekte. Das macht auch das Leben in den Dörfern aus“, sagt Lehmann. Er besuche auch leidenschaftlich gerne sportliche und kulturelle Veranstaltungen in Mühlhausen und Ehingen. Leider werde dies derzeit durch Corona genauso ausgebremst wie das gesamte Vereinsleben.

Bürgermeister Hans-Peter Lehmann geht im nächsten Jahr in den Ruhestand.

Die Gemeinde verfügt laut ihrer Internet-Plattform über eine gut ausgebaute Infrastruktur mit allen erforderlichen Nahversorgungseinrichtungen. Öffentliche Einrichtungen sind hauptsächlich im Ortsteil Mühlhausen vorhanden. Attraktive Anbindungen an den Verkehr gibt es vor allem über die Seehas-Haltestelle und den Anschluss zur A 81.

Michael Krause hat seine Bewerbung bereits im Rathaus von Mühlhausen-Ehingen abgeben. Der verheiratete Familienvater – er hat zwei Töchter im Alter von vier und elf Jahren – ist als Verkaufsberater in einem Konstanzer Drogeriemarkt tätig. Der ausgebildete Industriekaumann mit Schulabschluss Fachhochschulreife Technik verweist auf seine kommunalpolitischen Erfahrungen als Kreis- und Gemeinderat. „Ich stehe für eine familienfreundliche und zukunftsorientierte Gemeinde, aktiv gestalten und anpacken ist meine Devise“, erklärt Michael Krause.

Michael Krause kandidiert bei der Bürgermeisterwahl von Mühlhausen-Ehingen. Er wohnt auch in der Doppelgemeinde. | Bild: Woehrstein Fotografie,Singen

Er will neue digitale Plattformen in Mühlhausen-Ehingen schaffen und Bürgerbefragungen initiieren, wie er in seinem Wahlprogramm ausführt. Unterstützung der Vereine, gerade in Corona-Zeiten, neue Sport- und Freizeitflächen schaffen, nennt Michael Krause genauso als wichtige Ziele wie die Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung, den Ausbau des Umweltschutzes und Verbesserungen beim Wohnen und der Infrastruktur. Neue Kredite sollen seiner Meinung nach die Gemeinde nachhaltig finanziell entlasten. Ausbau der kommunalen Solaranlagen, stärkere Eigennutzung der Energie, Sanierung von Gebäuden, die sich an zukünftigen Standards orientieren, strebt Krause an, wie auch den strukturellen Ausbau der örtlichen Energienetze für Elektromobilität.

Hohe Transparenz als Ziel

Bürgermeister-Kandidat Michael Krause setzt auf eine hohe monetäre Transparenz und projektbezogene Steuern. Busse sollen künftig unentgeltlich in Mühlhausen-Ehingen und der Seehas öfters als bisher fahren. Mehr Individualität bei Neu- und Altbauten und der Nutzung des eigenen Gartens, sind ihm ein Anliegen. Die Schule soll digital weiter ausgebaut werden, wie Krause erklärt.

Titel Info Text Info Aufzaehlung_Info_Symbol .SK Plus