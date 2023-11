Manfred Schellhammer packt die Dinge an: Um dem Zerfall der Ruine und der Verwahrlosung des Mägdebergs entgegenzuwirken, gründete der gebürtige Mühlhauser mit Gleichgesinnten vor zehn Jahren den Verein Freunde des Mägdeberg. Seither erster Vorsitzender überlässt Schellhammer sein Amt jetzt anderen. In der Hauptversammlung mit einer außerplanmäßigen Wahl übernahm der zweite Vorsitzende Hans-Peter Lehmann, der frühere Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen, den ersten Vorsitz. An seine Stelle rückt sein Nachfolger Patrick Stärk als bisheriger Beisitzer nach.

In zehn Jahren wurden Pflege- und Rodungsmaßnahmen ausgeführt und als großes Vorhaben das Eingangstor zur Ruine saniert. „Für mich heißt es jetzt Abschied nehmen“, richtete Schellhammer seinen Dank an den Vorstand und alle Mitglieder und Mitstreiter sowie an die Grafen Douglas als Besitzer des Mägdebergs. Von Beginn an habe die Familie den Verein unterstützt und wie schon zur Gründung das Schlatter Schloss für die diesjährige Hauptversammlung zur Verfügung gestellt. Schellhammer hob hervor, dass es innerhalb des Vorstands in all den Jahren eine konstruktive und harmonische Zusammenarbeit gegeben habe: „Es ging stets um die Sache und alle haben gemeinsam angepackt“, galt sein spezieller Dank Hans-Peter Lehmann, der vom ersten Tag an die Interessen des Vereins vertreten habe und als zweiter Vorsitzender immer ganz vorne mit dabei gewesen sei.

„Aufgrund seiner Stellung als Bürgermeister der Gemeinde konnte er mit Kompetenz und persönlichem Einsatz manche Steine aus dem Weg räumen, die doch ab und zu den Weg verstellten“, so Schellhammer.

Seinen Dank richtete er auch an Margarethe Schamberger, die sich als Schriftführerin rundherum um vieles gekümmert habe. Dankesworte galten auch Bürgermeister Patrick Stärk. Seit Beginn seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied habe er konstruktiv, hilfsbereit und kompetent die Aktivitäten des Vereins unterstützt und begleitet. Schellhammer bezog auch Norbert Heim mit ein, der mit handwerklichem Geschick und Wissen viele Rodungsarbeiten ohne lange zu fragen erledigt habe. Nicht „mä sott oder mär könnt“ sei Heims Motto, sondern „einfach mache.“

Das trifft auch auf den scheidenden Vorsitzenden zu. „Manfred Schellhammer war der Initiator, mit Charakter und als Vorbild konnte er Menschen begeistern“, sagte Lehmann. Alles, was für den Verein nötig war, habe er getan. Dafür steht auch das Benefiz-Flötenkonzert, das in diesem Jahr zum achten Mal in Mühlhausen stattfand. Stärk dankte Schellhammer als Bürgermeister und freute sich als Vorstandsmitglied, dass der Verein nach Lehmann wieder einen Ortschef im Boot hat. Der offizielle Teil mit Neuwahl war schnell abgewickelt, trotz der großen Investition für die Torbogen-Sanierung steht der Verein gut da. Dank Fördergeldern weist der Kassenbericht von Schatzmeister Christoph Schmal ein Plus im Guthaben des Vereins aus.