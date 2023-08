„Früher war alles anders, da mussten auch die Kinder bei vielen Arbeiten mithelfen“, weckte Alfred Stöckl die Neugier der Mädchen schon in seiner Begrüßung. Wie einfach das Leben und hart die Arbeit in früherer Zeit war, erfuhren sie im Ferienprogramm des Senioren-Arbeitskreises. Nach Vorführungen hinter dem Rathaus ging es dann unters Dach in die Historische Sammlung.

Dass aus Sahne Butter wird, wenn man sie in einem Schraubglas kräftig schüttelt, konnten sie kaum glauben. „Das Thema Butter hatten wir schon in Sachkunde, aber nicht in echt so wie hier“, war auch Florentine ganz bei der Sache. Während in den Gläsern schon erste Klumpen schwammen, sammelte sich eine Gruppe um Helmut Fluck, der mit dem Hammer schon mal kräftig auf die Klinge der Sense eindrosch.

„Die muss man erst mal dengeln, damit sie scharf wird“, so Helmut Fluck, der das schon als Kind gemacht hatte. Die Sense war scharf – in kurzer Zeit hatten er und Edwin Gihr das Rasenstück gemäht. Gleich daneben rasselten die Maiskörner auf die Tischplatte, ein Kolben nach dem anderen wurde in den Maisbrecher geschoben. Die Mädchen erfuhren auch, wie die Getreidesorten aussehen, wenn sie als Ähren noch auf den Feldern stehen.

Wahre Schätze warteten dann in der Historischen Sammlung. Seit mehr als zehn Jahren trägt eine Gruppe des Seniorenarbeitskreises Gegenstände des täglichen Lebens aus der ganzen Umgebung zusammen. „Mittlerweile ist die Sammlung auf über 500 Fundstücke angewachsen“, sagte Albert Stöckl nicht ohne Stolz. Und viele können auch ausprobiert werden.

Die Mädchen waren beeindruckt und wussten nicht, wofür so manch ein Gerät überhaupt zum Einsatz kam. Selbst eine Schreibmaschine erstaunte sie. Verblüfft schauten sie zu, wie auf Tastendruck der Typenhebel aus der Versenkung sprang. Dass vieles nach alter Methode heute noch funktioniert, zeigte sich bei der selbst gemachten Butter. Die wurde zum Abschluss auf die Brötchen geschmiert und verspeist.