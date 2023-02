Der Saal beim Zoznegger Narrenspiegel war voll. Viele Besucher aus dem Dorf oder Ehrengäste wie Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano mit Ehefrau Teres und Sohn Davide kamen, um das bunte Programm des Abends anzuschauen.

Nach dem Einmarsch der Gruppierungen der Schneckenbürgler, die Narrenpolizist Philipp Uhl anführte, folgte der erste Programmpunkt. Die Hopstars des Showtanzvereins Sauldorf begeisterten die Besucher und erhielten viel Applaus. Die Zoznegger Burgdamen haben mit Mitgliedermangel zu kämpfen, deshalb organisierten sie kurzerhand einen Bewerbertag. Die Dame im gehobenen Alter sollte auf jeden Fall eine Kaffeemaschine bedienen und einen Kuchen backen können.

Das Dorfgeschehen wurde mit einem prächtigen Bus als Kulisse, der mit Mitgliedern der diversen Gruppierungen besetzt war, dargeboten. Noch kurz vor der Abfahrt wurden hier die neusten Nachrichten aus dem Dorf beredet, denn es komme schließlich nicht alle Tage vor, dass man im Dorf von seinem eigentlich angehängten Anhänger überholt werde.

Die Rätscher tauchten in Anlehnung an das dörfliche Motto aus der Unterwasserwelt auf und präsentierten einen sehr schwungvollen Tanz als Pirates of the Caribbean. Der Burgrat kann stolz auf den närrischen Nachwuchs sein: Die Tochter des Präsidenten langweilte sich zu Hause im Liegestuhl und suchte via Tinder nach einem Herzblatt. Ob allerdings der Präsident selbst mit allen Vorschlägen einverstanden gewesen wäre, blieb offen.

Bei den Synchronschwimmern blieb zwar die Bühne, aber nicht jedes Auge trocken. Ein schönes Bühnenbild mit einem aufgebauten Schwimmbecken und die Darbietung der jungen Musikvereinsmitglieder erhielt ebenfalls viel Applaus. Aufgrund von Fachkräftemangel stieg Kurt Brändle, der eigentlich seinen Abschied von der Zoznegger Fasnachtsbühne schon vollzogen hatte, nochmals in die Zoznegger Bütt, und präsentierte manchen Witz. Auf Brändle folgte der schwungvolle Auftritt der Burggarde. Die Fasnachtsbengel präsentierten die neusten Fasnachtshits.

Der Schlusspunkt der Darbietungen setzte dem Abend die Krone auf. Der Auftritt der Zimmerergilde zur Musik von Schwanensee wurde mit Beifallsstürmen bedacht.