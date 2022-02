Die Academy Awards sind der größte Traum eines jeden Filmemachers. Nachdem Maria Brendle mit ihrem Kurzfilm „Ala Kachuu – Take and Run“ bereits auf der Shortlist für die besten Kurzfilme war, steht nun fest, wie es weiter geht.

Die Filmemacherin des weltweit besten Kurzfilms könnte aus dem Hegau stammen, denn Maria Brendle ist eine Runde weiter: Am Dienstagmittag wurde ihr Film „Ala Kachuu – Take and Run“ als erster Nominierter für die Oscars in der